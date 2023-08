Poncho de Nigris dejaría furioso Televisa por fuerte motivo: "Se la pasó con berrinches"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de origen regiomontano, Poncho de Nigris, al parecer no habría estado para nada feliz con su tercer lugar en La Casa de los Famosos México y habría dejado los foros de Televisa muy furioso con toda la producción, debido a un muy fuerte motivo, por lo que afirmaron en las redes sociales que se la "pasó haciendo berrinches" y ya nada les sorprendía.

Como se sabe, fue el pasado domingo 13 de agosto cuando se vivió la tan esperada gran final del reality show de 24 horas transmitido proveniente de Telemundo, tras 71 días de polémicas, risas, dramas y muchas emociones encontradas, las cuales valieron la pena para los espectadores cuando Galilea Montijo anunció que fue Guevara fue la primera ganadora del programa, llevándose cuatro millones de pesos.

En segundo lugar quedó Nicola Porcella y en tercer lugar el reconocido actor regiomontano, el cual a lo largo de todo el programa fue de los más nominados y salvados por el público, incluso en una ocasión el reconocido presentador, Diego de Erice, afirmó que superó en votaciones a la hoy ganadora del programa antes mencionado, despertando la indignación de sus fans que afirman que era imposible.

Ahora, después de que se revelara que quedó en el tercer lugar, siendo superado por Porcella y por la querida influencer, en la página de Twitter especializada en los espectáculos, La Portada AI1, señaló que: "Alfonso de Nigris salió enojado" de los foros de la empresa televisiva antes mencionada, aclarando que el motivo era que "esperaba mínimo el segundo lugar", generando gran revuelo en las redes sociales.

Ante este hecho, los seguidores de dicha red social se lanzaron en contra del famoso intérprete de La Cobra, afirmando que: "Se la paso haciendo berrinches durante todo el reality, no me sorprende su actitud rancia", y que "Cómo no se va a enojar... Si pensaba que era lo máximo", mientras que otro señaló que sería peor al ver las redes sociales, declarando que: "se va infartar más porque en Ig Wendy ya tiene 5 millones y él no auch".

Cabe mencionar que hasta el momento el tan polémico regiomontano se encuentra en medio de una gira por todos los medios de la empresa San Ángel, debido a su posición como finalista, sin embargo, a lo largo de esto no se ha pronunciado con respecto a estas afirmaciones de que estaría molesto por no haber obtenido ni el segundo lugar como lo esperaba.

