"Que mier... es su vida": Niurka destroza a productora de 'LCDLF'; hunde a Ferka y Jorge

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y muy polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, no se ha tentado el corazón y genera más escándalo al destrozar sin piedad a la famosa productora de TV, Rosa María Noguerón, por como manejó las cosas en La Casa de los Famosos México, al igual que no dudo en hundir severamente al famoso galán de novelas español, Jorge Losa, y a la actriz, Ferka, afirmando "que mier... es su vida" para abusar de su poder.

Cómo se sabe, el pasado domingo 13 de agosto finalmente se realizó la tan esperada gran final del afamado reality show proveniente de Telemundo, en el cual se descubrió lo que para muchos fue un hecho desde el principio, la famoso y querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, se convirtió en su ganadora absoluta, llevándose un premio de cuatro millones de pesos, que se aclaró no puede repartir entre el resto de los habitantes.

Pero, a pocas horas de que se viviera ese tan esperado momento tras dos meses de espera y tantas polémicas, la actriz de Televisa una vez más decidió arremeter en contra de Noguerón por el presunto tema de haber favorecido tanto a Jorge, al cual también atacó junto a María Fernanda Quiroz por este tema del favoritismo, tachándolos de llevar una vida muy vacía por supuestamente sobreponerse sobre los demás con trampas.

El motivo detrás de que se lanzara en su contra nuevamente, fue el hecho de que a través de Instagram compartió un vídeo en el que afirma que no se le debe de tener miedo al hate, que las personas no deben de clavarse en los comentarios en los ataques que reciben, dado a que si uno sabe lo que es y lo que tiene esas palabras "no penetran en la piel, no llegan al alma", por lo que invitó a sus fans a no dejarse llevar por lo que se dice.

Finalmente fue cuando dijo que había dos tipos de hates en las redes sociales, uno que es el que solo se dice por hablar, que está lleno de mentiras y falsedades, del que no se tiene pruebas y otro como el de ellas y sus fans le hicieron a Rosa María y a los exintegrantes de Las Estrellas Bailan en Hoy, en el que tenían pruebas y una razón de ser, porque estaban haciendo trampa y abusando de su poder, burlándose de los demás, pero que ese era un ejemplo que el mundo no podría distinguir lo bueno y lo bonito si no había "mier..." con que comparar.

Cabe mencionar que hasta el momento ni los exintegrantes de Guerreros 2020 o la productora del tan famoso reality no se han pronunciado con respecto a estas recientes declaraciones de Niurka en su contra, manteniéndose al margen como en las últimas semanas, sin embargo, se espera que alguno alguno de los tres reaccione a estas duras palabras en la que los sigue dejando muy mal parados y los tacha de abuso de poder.

