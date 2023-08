"Quiero ser libre": Wendy Guevara sorprende a Televisa al hacer fuerte confesión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, acaba de dar mucho de qué hablar, pues tras presentarse en el programa Hoy para hablar sobre su triunfo en La Casa de los Famosos México, logró dejar completamente sorprendido a todo Televisa al haber realizado una fuerte confesión con respecto a que se sentiría atada y que quiere "ser libre" ahora que salió del programa.

Cómo se sabe, el pasado domingo 13 de agosto, finalmente, se realizó la gala de la tan esperada gran final del afamado reality show proveniente de Telemundo, en dónde entre suspenso y grandes expectativas, Galilea Montijo anunció que Guevara se convirtió en la primera chica trans en ganar un programa de dicha índole, haciendo enloquecer a los millones de espectadores de la empresa San Ángel por este acto histórico en la televisión mexicana.

Por este motivo es que Wendy, junto al resto de los otros finalistas de dicho programa, como Poncho de Nigris, estuvieron de invitados en el famoso matutino de la televisora antes mencionada, en dónde hablaron sobre su experiencia de los 71 días encerrados y completamente aislados del mundo exterior, además de realizar ciertas aclaraciones a algunas de las múltiples polémicas que se vivieron al interior y entre los habitantes.

Primero que nada, la querida influencer señaló que el pacto que realizaron sobre repartirse el premio de los cuatro millones de pesos, primeramente Poncho dijo que los tacharon de abusivos cuando ellos ya hablaron por separado con Guevara para señalar que no era necesario que repartiera el premio que era suyo, a lo que ella agregó: "Tú estabas seguro de que iba a ganar y me dijiste que no querías que repartiéramos nada y que era mi premio".

Pero, pese a que esa polémica era lo que más estaba teniendo impacto en las redes sociales, en el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria??, hubo un comentario que llamó la atención de sus millones de fans, debido a que está mencionó que los siguen teniendo "encerrados" pues solamente los han sacado de la casa hacia el hotel y del hotel hacia el matutino antes mencionado, declarando que sentía que: "me traen con correa", tras lo que soltó una carcajada, mencionando que ya quiere "ser libre".

Ante este hecho, aunque ella se mostró divertida y que mientras que Andrea Legarreta, le decía que ya pronto podría ser libre, sus fans comenzaron a criticar a los altos mandos de la mencionada televisora, dado a que señalan que ya deberían de dejar que Wendy disfrute de su premio y su triunfo sin "amarrarla" con más compromisos dentro de la famosa empresa que obtuvo millones en los niveles de rating.

Fuente: Tribuna del Yaqui