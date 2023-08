"Siempre me va a interesar": Manelyk González reconoce que vio la pelea de Jawy Méndez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que su relación terminó hace años y no en los mejores términos, Manelyk González se sincera con sus seguidores al admitir que estuvo al pendiente de su debut como peleador profesional, porque es alguien que siempre le va a interesar y lo felicita por haber dado un paso más allá de los reality shows.

Fue hace un par de semanas cuando Luis Alejandro Méndez viajó a Miami para enfrentar al colombiano Johan 'The Samurai' Rodríguez, quien también estaba debutando en las artes marciales mixtas, aunque termino venciéndolo por nocaut técnico, dado que el réferi consideró que debía parar la pelea.

A pesar de que se preparó por más de medio año de la mano de los veteranos Alfredo 'Tsunami' Morales y Carlos 'Messi', Jawy no pudo llevarse la victoria y recibió duras críticas en redes sociales, mismas que no tomó en cuenta ya que se mantiene firme en seguirse preparando para cumplir su sueño, algo que Mane le reconoce.

Lo están juzgando muy duro, porque es muy distinto meterte a un reality show donde cualquiera lo hace, pero tener los huevos de meterte a una jaula no cualquiera", comentó en un live.

Respecto a los motivos por los que decidió ver su debut, Mane dijo que ya sabía que iba a suceder y le pareció algo importante: "En redes sociales me entero de todo, hay cosas que me valen ver…, pero otras como esta me preocupan y le deseo lo mejor", comentó e hizo hincapié en que a pesar de lo que paso entre ambos, antes fueron grandes amigos y compartieron muchas cosas y por eso no deja de ser una persona importante en su vida.

Por su parte, Jawy Méndez no ha reaccionado a las declaraciones de 'La Pajarita', pero ha comentado en algunas entrevistas que también le guarda cariño y que no tiene problema con encontrarla o volver a compartir algún proyecto, aunque ambos han sido claros en que no retomarían su relación.

¿Por qué cortaron Jawy Méndez y Manelyk González?

Aunque ambos se comprometieron en la séptima temporada de Acapulco Shore, el gusto les duro poco y en 2020 anunciaron su ruptura sin ahondar en detalles, pero Mane ha señalado que decidió cortar al cantante por sus constantes infidelidades, mientras que él asegura que no hizo nada y simplemente fue ella la que de la noche a la mañana le dijo que ya no era feliz.

