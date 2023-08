VIDEO: Mijares habría reprendido a Lucerito por abofetear a su madre en cadena nacional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que Lucerito Mijares mantiene una excelente relación con sus padres, quienes siempre cuidaron que sus hijos se desarrollaran de manera saludable y sin verlos discutir; sin embargo, esto no significa que jamás tengan conflictos con sus vástagos, tal y como ocurrió recientemente, cuando la protagonista de El Mago, golpeó a su madre en cadena nacional.

Todo ocurrió cuando ambas mujeres aparecieron en una emisión de Me caigo de risa, momento en el que tenían que jugar una dinámica en el que debían sacar cartas y quien obtuviera un número menor debía golpear a la otra en la cara con una tortilla, algo que realmente parecía ser inofensivo. Inicialmente, Lucero fue quien sacó el número mayor, por lo que le tocó darle un tortillazo a su hija, aunque se aseguró de hacerlo de la manera más leve posible.

Lamentablemente, el acto no fue correspondido por Lucerito, quien en la siguiente ronda obtuvo un número 7; mientras que Lucero sacó 3, por lo que ahora era la cantante de 18 años quien debía golpear a su madre. Es entonces que la joven agarra impulso y le da un tortillazo a la denominada novia de América, quien incluso llegó a girar la cabeza por el tremendo golpe que recibió. Por su parte, Faisy abrió los hijos impresionado porque no se esperaba lo ocurrido.

Aunque el rostro de Lucero delataba que se estaba divirtiendo, la realidad es que no se habría tomado muy a bien lo hecho por su hija, cosa que fue revelada por la propia Lucerito durante una entrevista que dio en días recientes, cuando comentó que su mamá tomó todo de la manera más tranquila posible y disculpó a su hija con todo su amor, aún así, dejó en claro que "sea la última vez" que ocurría eso en televisión.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que Lucerito tuvo una llamada de atención por parte de sus padres, puesto la joven cantante también recibió una charla seria con su padre. Según lo dicho por la adolescente, Manuel Mijares la cuestionó cuando la vio después del programa: "Cuando vi a mi papá, me pregunta cómo estuvo y yo estaba haciéndome la súper loca y me dice: 'oye, pues sí, lo que le hiciste a tu mamá', y yo así de... ¿qué pasó, papi?, 'Pues nada, el tortillazo que le diste, pero en serio' Y yo, sí papi, qué tal, qué vaciado".

Aunque Lucerito no dio detalles sobre lo declarado por su padre, sí dejó entrever que tuvieron un charla seria, en la que el intérprete de Soldado del amor le advirtió que hablaría sobre el asunto con su madre, aunque no reveló si dicha charla llegó a ocurrir y sobre qué fue de lo que hablaron; sin embargo, parece ser que todo el asunto ya quedó en el pasado y las cosas parecen haber salido bien para la joven.

Fuentes: Tribuna