(VIDEO) Sí hay amor: Bad Bunny salva a Kendall Jenner de caer en pleno concierto de Drake

Los Ángeles, California.- Una de las parejas del medio del espectáculo que más ha llamado la atención a nivel internacional es la conformada por el cantante Bad Bunny con la modelo y empresaria Kendall Jenner; ambos se han dejado ver en diversos eventos públicos dándose muestras de cariño pero hasta ahora ninguna había sido tan trascendente y hasta de película com la sucedida en un concierto del cantante Drake, evento donde el puertorriqueño se aseguró que su amada no cayera causándose algún tipo de daño.

La pareja de famosos acudió a un recinto ubicado en Los Ángeles, California con el fin de pasar una noche agradable debido a qye Drake ofrecería un concierto. Ambos avivaron el interés de parte de los internautas por conocer qué tan buena era su relación, llamando así la atención respecto a que el intérprete de temas como Me porto bonito, Ojitos Lindos, Tití me preguntó o Yo perreo sola, se mostrara muy romántico al lado de la hermana de Kim Kardashian. Pese a que es un secrétalo a voces que ambos son novios, ninguno ha confirmado nada.

Foto: Ilustrativa

Ambos disfrutaron de cada una de las canciones del rapero y claro, llamaron la atención de los asistentes quienes grababan cómo era su convivencia en esta noche de cita. La modelo y empresaria asistió al concierto usando unos pantalones de cuero en color negro acompañada de una blusa del mismo tono, mientras que el boricuas usó una chamarra en color beige, una gorra y lentes. En momentos, ambos bailaron pero también hubo varios abrazos que demostraron que en efecto, el originario de Puerto Rico está muy interesado en Kendall.

Aunque no se sabe qué tanto alcohol ingirieron ambos durante la noche, llamó la atención que Kendall Jenner cae sobre sus rodillas y, de manera inmediata, Bad Bunny reacciona para ponerla al rescate. El accidente, que no fue nada serio, provoca que ambos rían mientras Drake sigue animando a los presentes, al tiempo que el boricua se asegura que su amada esté bien. Ella, a modo de agradecimiento, toma su rostro simulando darle un beso y pronto los dos comienzan a brincar la ritmo de la melodía que sonaba de fondo.

La noche siguió y ambos tortolitos siguieron demostrándose afecto, sin embargo, no hubo besos, son abrazos y lo que parece se runa buena química entre ambos. Cabe decir que esta salida ha hecho que internautas afirmen que ellos sí tiene una relación que va más allá de la amistad aunque ninguno de los involucrados haya dicho algo al respecto. Esta no es la primera vez que los dos se muestran amorosos pero por ahora no queda claro si están solo en la fase de salir y converse o bien, se trata de una relación más discreta en público.

Previamente Kendall Jenner y Bad Bunny fueron vistos juntos en el Festival de Coachella, así como en el MET Gala de Nueva York, pero ninguno de los dos ha confirmado una relación seria, esto no ha sido motivo para que los medios especulen que en realidad han decidido formalizar la relación. Mientras tanto, el famoso de 29 años de edad y la empresaria de 27 han sido constantemente asediados o por la prensa en espera de obtener una imagen que confirme que en realidad son novios.

Fuente: Tribuna