Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy todos hablan de La Casa de los Famosos México y no es para menos, pues la noche del domingo 13 de agosto el famoso reality de Televisa llegó a su fin y con ello, tras 10 semanas supimos que Wendy Guevara, la reina del internet, se coronó como la gran ganadora del concurso. Si bien se lleva cuatro millones de pesos, menos impuestos claro está, su triunfo llevó a los miembros de la comunidad LGBT a celebrar hasta altas horas de la noche; sin embargo, antes que 'La Perdida', estos otros famosos, quienes forman parte de la comunidad del arcoíris, también ya habían ganado en otros proyectos.

Foto: Twitter

La Casa de los Famosos arrancó la final con cuatro integrantes del Team Infiermo: Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y por supuesto Wendy Guevara, famosos que abandonaron la casa en el orden antes mencionado y con ello poco a poco se ponía fin al concurso. Aunque estas personalidades habían pactado repartirse el premio, al final la rubia de 30 años de edad es la que se quedó con todo por instrucciones de la producción. Cabe decir que no se sabe si este dinero estaba libre de impuestos pero, en caso de no ser así, la cantidad a retenerse es de un millón 386 mil 320 pesos. Así como la influencer, estos son otros famosos que ganaron el respectivo premio de sus proyectos y quizá, también quedaron con menos por el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En 2022, el público entero estuvo al filo del sillón debido a que todos queríamos saber qué celebridad era el mejor en la cocina. El programa en cuestión es el de TV Azteca, MasterChef Celebrity quien coronó a Ricardo Peralta como el gran ganador y con ello, salió no solo con la satisfacción de haber conquistado los paladares más exigentes, es decir, los del despiadado jurado, sino que además se llevó dos millones de pesos. Fue la noche del domingo 18 de diciembre cuando el youtuber venció a personalidades como Lorena Herrera, Arturo López Gavito y Alejandra Ávalos con los que llegó a la gran final.

Ricardo Peralta ganó 'MasterChef Celebrity México 2022'

Peralta se ha ganado el corazón del público por su carisma y ocurrencias, como le pasó a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos. En el caso del que hasta este momento es el mejor cocinero en cuanto a famosos se refiere, ha participado como actor, comediante e influencer. Su carrera inició en YouTube en 2011 con el canal que creó al lado de su amigo Teo, ambos miembros de la comunidad LGBT quienes fueron de los primeros en abordar temas de interés para dicho sector de la población y tras ello, saltó a la fama por su participación el realities como LOL o la serie de televisión Supertitlán, también de TV Azteca.

Otro de los que ha demostrado gran destreza en la cocina es el standupero Manu Nna, el cual fue parte de los integrantes de la primera edición de Bake off Celebrity México, proyecto de la plataforma de streaming HBO Max que incluyó a personalidades como Marcelo Lara, Omar Fierro, Cositas, Yuri, Lorena Herrera o Kenia Os, solo por mencionar algunos. Como el nombre lo indica, el reto era hacer los mejores postres y este famoso demostró que es ideal para hacer los platillos más dulces que se le pusieran enfrente.

El comediante, quien basta decir es además hermano de la actriz Michelle Rodríguez, venció a los 12 participantes de esta primera edición y con ello no solo ganó el cariño del público sino que además se abrió paso para otros concursos de cocina como fue el caso de MasterChef Celebrity México 2023, competencia que abandonó el miso día que Wendy Guevara ganó La Casa de los Famosos pues su platillo no fue del agrado de los jueves del propagaba de TV Azteca. El famoso de 30 años, quien además ha incursionado en cabaret, proyectos cine, televisión y por supuesto stand up, fue el primero de la comunidad LGBT en ganar este proyecto de HBO Max que está por estrenar su segunda edición.

Manu Nna ganó la primera edición del programa de HBO Max, Bake off Celebrity México

Al último y no menos importante, queremos mencionar a Mati Álvarez, conductora de televisión y atleta mexicana que en tres ocasiones se ha coronado como la gran ganadora de Exatlón México. La primera vez que resultó ganadora fue en la edición titulada Famosos vs. Contendientes 3 y con ello, volvió a repetir la hazaña con Exatlón Cup. Ganar dos veces el trofeo no era suficiente para la originaria de Puebla y quedó demostrado al vencer en Exatlón: Titanes vs. Héroes.

La atleta mexicana ha pasado a la historia no solo por su carisma y desempeño, sino que además es la única que ha ganado en tres temporadas de este proyecto de la televisora del Ajusco. Además del aplauso de la audiencia, Mati ha ganado camionetas o motos como parte de los premios de cada edición de Exatlón. La deportista no solo se ha abierto camino en realities shows, sino que en 2021 debutó como conductora del programa Venga la Alegría en la edición de fin de semana y poco a poco se posiciona entre las personalidades más queridas el público mexicano.

Mati Álvarez ha ganado tres veces 'Exatlón'.

Fuente: Tribuna