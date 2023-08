Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace ya varias semanas, Yahritza y su esencia han estado en el ojo de la polémica y parece ser que no importa qué es lo que hagan, no dejarán de estarlo. Como ya varios sabrán, todo se desató cuando el trío de jóvenes criticaron abiertamente a la comida mexicana, así como el ruido que impera en la CDMX; por otro lado trascendieron videos en los que la cantante se niega a hablar en español y hasta pide que la dejen de seguir si no les agrada su actitud.

Recién este lunes, 14 de agosto, comenzó una nueva polémica con los jóvenes cantantes ¿la razón? El programa matutino estadounidense, Despierta América, reveló que los artistas ofrecerán entradas a sus conciertos con paquetes VIP, estos vendrán con la opción de acceder a un Meet & Greet (una convivencia con ellos), el cual tendrá un valor de 125 dólares (es decir 2 mil pesos mexicanos, aproximadamente).

Cabe señalar que si bien, los fanáticos mexicanos ya expresaron que no desean que la banda llegue al país por sus polémicas posturas, la realidad es que los jóvenes tienen pactadas tres presentaciones en México, llegando a presentarse en las principales ciudades de la nación, aunque esta opción del Meet & Greet no estaría cubierta en el paquete que ofrecen, por lo que los cantantes únicamente convivirán con su público estadounidense.

Fotografía de Yahrtiza y su esencia

¿Cómo comenzó la polémica de Yahritza y su esencia?

Antes del mes de agosto, Yahritza y su esencia eran un trío musical que comenzaba a ganar relevancia en el regional mexicano, esto a pesar de que los jóvenes eran viven de Washington, Estados Unidos, sitio en el que crecieron y al cual conocen como su hogar. Hace algunas semanas, ofreció una entrevista en la que hablaron sobre sus impresiones de México y aunque cualquiera esperaría que mencionaran cosas positivas, resultó ser todo lo contrario.

Todo comenzó cuando Armando, uno de los integrantes de la banda fue cuestionado lo que pensaba del país, pero el joven solo se enfocó en el tema de la comida, resaltando que él prefería los alimentos de Estados Unidos porque su sazón era mejor, ya que estos sí picaban. Por otro lado, el Jairo declaró que él prefería el "chicken nugget", porque se consideraba una persona muy "delicada".

Asimismo, Yahritza se encargó de asegurar que le gustaba México, pero le desagradaban las mañanas en la ciudad, porque estaban llenas de ruido y de tráfico. Esta situación provocó un sinfín de críticas a los hermanos, puesto fue tomado como una ofensa debido a que ellos comenzaban a cosechar fama aquí, al grado en el que fueron comparados con otros artistas como Tiziano Ferro y Ángela Aguilar.

