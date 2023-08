"Yo los veté": Niurka afirma que ella despreció invitación de Televisa a gala de 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, recientemente acaba de asegurar que Televisa no la veto a ella de ninguna manera, sino que: "yo los veté de mi vida", declarando que tras arremeter constantemente en contra de La Casa de los Famosos México, ella tomó la decisión de despreciar la invitación que la producción le extendió para estar en sus galas.

Cómo es bien sabido a lo largo de toda la primer temporada del reality show antes mencionado, la vedette cubana estuvo lanzando un ataque tras otro en contra de programa y de su productora, Rosa María Noguerón, alegando constantemente que dentro de la transmisión existía trampa y ella no iba a quedarse brazos cruzados viendo cómo perjudican a su retoño, Emilio Osorio, en medio de todo ese proceso por esos favoritismos.

Pero eso no fue todo, pues la actriz de La Fea Más Bella en más de una ocasión amenazó a Noguerón con exponer todas las pruebas que iban a hundirla, exponiendo cada fraude, además de otros muchos más agresivos, hecho por el que se dijo que los altos mandos habían tomado la decisión de vetarla de sus foros y prohibirle la entrada a sus galas y transmisiones, dado a supuestamente estarían furiosos por ese motivo.

Niurka Marcos. Internet

Ahora, durante una entrevista para el matutino de Imagen TV, Marcos dejó en claro que a ella no la vetaron de ningún lado, sino que fue ella misma la que tomó la decisión de no hacer caso y declinar sus invitaciones para estar en las galas, por lo que dijo muy segura que: "yo los veté a ellos", y que le importaba poco si es que se enojaban con ella o no, pues en realidad: "yo no trago por ellos, no dependo de ellos, Juan Osorio sí".

Para concluir con el tema de tan polémico veto, la famosa actriz dijo que para ella era muy hipócrita el decir todo lo que dijo de la emisión, exponer los fraudes que realizó la productora y después presentarse en sus foros con su "cara de pen..." fingiendo que no pasaba nada y que todo estaba bien cuando no estaba de acuerdo la manera en la que se manejaban y que beneficiaran al reconocido actor y deportista español, Jorge Losa.

Cabe mencionar que hasta el momento la que fue también productora de Guerreros 2021, por el momento no se ha pronunciado con respecto a los continuos ataques y fuertes amenazas por parte de Niurka, ni tampoco si es que ella la habría invitado para estar el pasado viernes 11 de agosto en la última gala de eliminación, sin embargo, se espera que ahora que ha acabado el programa dé sus declaraciones sobre todo lo sucedido.

Fuente: Tribuna del Yaqui