Actriz le rompe el corazón a Rosalía y confirma infidelidad de Rauw Alejandro; dará pruebas

Madrid, España.- Hace algunas semanas Rauw Alejandro y Rosalía sorprendieron a sus seguidores y al gremio artístico al anunciar que habían decidido terminar su relación sentimental luego de tres años juntos y de haber anunciado su compromiso matrimonial. Aunque ya se había descartado la posibilidad de una tercera en discordia, ahora nuevamente el originario de Puerto Rico fue señalado de infiel por una actriz española.

Debido a que ni el reggaetonero ni la 'Motomami' explicaron los motivos por lo que tomaron la decisión de romper su compromiso, posteriormente salieron a la luz los primeros rumores que apuntaban a la infidelidad del intérprete de temas como Vampiro. Entre las mujeres con las que Rauw habría engañado a la estrella española destacan los nombres de la modelo colombiana Valeria Duque y más recientemente la actriz Ester Expósito.

Sin embargo, en las últimas horas se destapó que sería otra mujer la involucrada en los presuntos engaños del cantante urbano hacia Rosalía. Recientemente la actriz Amor Romeira, exconcursante del reality Gran Hermano, reveló en el programa Fiesta de Telecinco que Rauw le habría sido infiel a Rosalía con otra chica, a pesar de que el cantante negó estas acusaciones en una emotiva canción dedicada a Rosalía.

Como se sabe, en uno de los versos del tema Hayami Hana Rauw menciona: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel". Sin embargo, Amor afirma que una colega de Telecinco tiene su historia con el puertorriqueño: "La persona que ha tenido algo con Rauw Alejandro es una chica de realities de esta casa, es también influencer y es una persona a la que siempre se le ha vinculado con el tema de los cantantes".

Asimismo, la flamante española agregó que ella vio los mensajes que Alejandro le habría enviado a su amante: "Yo he visto esos mensajes y he flipado, si yo fuera Rosalía y veo esos mensajes a mí me sentaría mal, aunque ella no me lo quiso confirmar yo creo que entre ellos ha habido algo, porque esta amiga mía ha quedado con muchos artistas internacionales que visitan nuestro país", confesó Romeira.

Las declaraciones han provocado mucho revuelo en las redes sociales, pues mientras algunos defienden a sus ídolos, otros consideran que las acusaciones de Romeira son ciertas. Sin embargo, hace algunas horas Amor usó su cuenta de Twitter para destapar que pronto filtraría las pruebas de la infidelidad de Rauw: "Estoy detrás de unas pruebas porque ya sabéis que me encanta hablar con la verdad", escribió.

