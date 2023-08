Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo, 13 de agosto, los fans de La Casa de los Famosos México vivieron intensas emociones por la gran final del concurso, siendo que Wendy Guevara y Nicola Porcella se coronaron como el primer y segundo lugar de la competencia, hecho que los llevó a ser comparados con 'Katnis Everdeen' y 'Peeta Mellark' de la franquicia de películas Los juegos del hambre.

Aunque parecía que las polémicas provocadas por el mencionado reality show estaban por llegar a su fin, la realidad parece ser una completamente diferente y es que, según algunos informes, existe una especie de intriga con Apio Quijano, quien presuntamente no habría sido invitado a la gira de medios del team infierno, a la cual asistirían Wendy, Nicola, Poncho De Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio.

Sin embargo, el propio cantante de La Calle de las Sirenas ya salió a desmentir dicha creencia, declarando que, en realidad, no es que no haya sido invitado, por el contrario, defendió a los miembros del team infierno y resaltó que sí le pidieron que los acompañara, pero él se negó porque ya tenía planes con su hermana, Federica Quijano, quien se encontraba celebrando su cumpleaños, por lo que habían decidido irse a disfrutar a Bacalar.

Aunque esto no demerita el afecto que Apio pudo haber desarrollado por sus excompañeros de casa, la realidad es que para el cantante, sus prioridades son otras, resaltando que él pondría por encima a su familia, dejando en claro que el proyecto ya había llegado a su fin y él se encargó de cumplir con básicamente todos los compromisos que tenía; asimismo, hizo especial énfasis en que él no tenía la obligación de asistir, puesto él no era uno de los finalistas.

"¡Familia! Si fui invitado a todo el tour de medios del team (infierno) y agradezco q pregunten, mi compromiso es primero con mi fam y es el cumple de mi hermana, yo cumplí con el proyecto como fue acordado. Además es el momento de los finalistas! Arriba team besos desde Bacalar"

Cabe señalar que, pese a la postura de Apio con respecto a viajar con el resto del team, la realidad es que los integrantes de la habitación del infierno ya tenían planeado hacer un tour en conjunto una vez que estuvieran a fuera de La Casa de los Famosos México, incluso la idea inicial fue del propio Kabah, quien se acercó a la cámara y le dijo a los televidentes que si los ayudaban a llegar a la final, se encargarían de realizar un viaje a varios estados.

"Si los seis llegamos a la final, haremos un tour por toda la República para agradecerles."

Si bien, en un principio todos se mostraron incrédulos con la idea, no tardaron en convencerse y hasta Sergio Mayer se mostró entusiasmado proponiendo que él mismo se encargaría de organiza todo. También declaró que podrían organizar firmas de autógrafos, conferencias y charlas exclusivas para los fans; sin embargo, hasta el momento se desconoce si realizarán su gira en conjunto o no.

Fuentes: Tribuna