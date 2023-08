Andrea Legarreta arremete contra Poncho de Nigris en 'Hoy'; pide que se retire de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy reconocida presentadora de TV, Andrea Legarreta, recientemente dejó a más de uno con la boca abierta, dado a que en pleno programa en vivo de Hoy, durante la visita del team 'Infierno', no tuvo reparos al momento de arremeter en contra de Poncho de Nigris, y al hablar sobre futuros proyectos con este formato, ella le sugirió al polémico regiomontano que se retire de los shows de Televisa de esta índole.

Cómo se sabe, el pasado domingo 13 de agosto se realizó finalmente la tan esperada gala para la gran final de La Casa de los Famosos México, en la cuál se anunció que después de 71 días de estar aislada y de ganarse el corazón de los millones de espectadores del programa, fue Guevara la que resultó ser la ganadora absoluta con más de 20 millones de votos, haciéndola acreedora de cuatro millones de pesos.

Después del tan emocionante momento en el que hubo gritos enloquecidos y llanto de mucha alegría por el resultado, que es lo único que consideraron justo a lo largo de los dos meses que duró el programa, todos los finalistas del team 'Infierno' se presentaron en el matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por la famosa y reconocida Andrea Rodríguez Doria, la cual le organizó un festejo especial a Wendy Guevara por su cumpleaños.

Andrea y Poncho. Internet

Durante esta visita todos los finalistas se encargaron de hablar y aclarar varias de las tan sonadas polémicas que regalaron a lo largo del programa, tales como lo fue la repartición que se haría de esos millones que se llevaría el primer lugar, pues antes de la gran final, Sergio Mayer y Poncho, señalaron que sería bueno como equipo el repartirse en partes iguales el premio, por lo que fueron muy criticados.

Desde ese momento se pudo notar la tensión que había entre la actriz de Vivan Los Niños y Poncho, el cual al interior de la casa habló mal en una ocasión de Legarreta, por lo que cuando señalaron que al salir hablaron y acordaron que el premio pertenecía únicamente a Guevara que se lo había ganado con esfuerzo, Andrea mencionó un: "Qué bueno para que no le quiten su dinero a mi Wendy Guevara", rematando con un: "mejor pónganse a trabajar".

Pero eso no fue lo único, dado a que mientras que el intérprete de La Cobra habló sobre la posibilidad de regresar a otro reality show y dijo que él ya se retiraba de esa clase de formatos, Andrea no dudó en afirmar que era lo mejor que podría hacer, declarando que ya era momento de que dejara la TV, dejando a más de uno con la boca abierta, aunque no se pudo llegar a una confrontación dado a que rápidamente cambiaron el tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui