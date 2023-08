Biby Gaytán habla sobre el presunto amorío de Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola Campomanes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Casi siempre, cuando hay un reality show, se desarrolla una que otra pareja, ya sea románticamente hablando o porque el público se encarga de emparejar a los participantes. En el caso de La Casa de los Famosos México resonó mucho el nombre de Wendy Guevara y Nicola Porcella, pero en la competencia, es decir, en TV Azteca, se estaba formando otro amorío que nadie se podía esperar.

Como algunos sabrán, la televisora del Ajusco lanzó su propio programa de telerrealidad que compitió con el de Televisa/Univisión, éste es MasterChef Celebrity, mismo que dio de qué hablar porque una inesperada pareja se habría formado en la cocina más candente de México y estaría compuesta por Eduardo Capetillo Jr. (hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán) y Fabiola Campomanes, pero según algunos rumores, la protagonista de Camila no estaría nada feliz con dicha unión.

Y es que, según algunos informes, Biby Gaytán estaría en contra de que su hijo mantenga una relación con la actriz de Teresa, porque ésta es mucho más grande que su retoño. Luego de varias semanas de dimes y diretes, la prensa de espectáculos decidió tomar el toro por los cuernos y acudieron a cuestionar a la actriz de Dos Mujeres, Un Camino, a quien cuestionaron sobre su verdadera postura ante esta relación.

Para sorpresa de muchos, Biby Gaytán reaccionó de la manera más relajada posible ante los cuestionamientos y dejó en claro que ella apoyaría a su vástago, en caso de que le dijera que desea tener una relación con la actriz de melodramas como La noche del diablito, El juego de las llaves, El viaje de Keta y Nosotros los guapos, así como también recalcó que, aunque ella no estuviera de acuerdo, esto no detendría a su hijo.

"Mi hijo no me hacía caso a los 15, ¿Creen que me va a hacer caso ahorita? No. Además, Fabiola es un encanto de mujer."

Finalmente, Gaytán decidió salirse por la tangente y dejó en claro que este tema no era algo que a ella le correspondiera, sino por el contrario, animó a la prensa a que acudieran a cuestionar directamente a los involucrados: "Pero la vida sentimental de mi hijo, esa pregúntensela a él. Yo no sé nada, no sé nada". Asimismo, Ana Paula Gaytán salió en defensa de su madre, afirmando que ella no era una persona "celosa"

Según declaraciones de la joven, Biby no tendría ningún problema con que Ernesto Jr. mantuviera una relación con Fabiola, por otro lado, Gaytán secundo a su hija, resaltando que ella es muy "relajada" y que, usualmente, no se daba cuenta de las cosas, porque ella solía estar enfocada en su "mundo"; "En Bibyland", concluyó la nueva protagonista del musical Amor sin barreras, el cual recién está por estrenarse.

