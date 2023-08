Emilio Osorio se entera de los pleitos que Niurka protagonizó mientras estaba en 'LCDLFM' y así reaccionó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México fue un rotundo éxito para Televisa y los concursantes, quienes después de un encierro de más de dos meses han podido reencontrarse con sus familias y ponerse al tanto de lo que ocurrió mientras se encontraban grabando, siendo Emilio Osorio uno de los que se encontró con más sorpresas por todo el escándalo que armó su madre.

Niurka Marcos estuvo al pendiente de todo lo que ocurría en el show y fiel a su estilo no tuvo reparo a la hora de verter su opinión, arremetiendo contra medio mundo e incluso se le fue a la yugular a la productora, a quien acusó de manipular las votaciones y de proteger a sus favoritos dentro del reality show.

También, la vedette terminó de pleito con Juan Osorio quien incluso bloqueó en su teléfono, pues no le pareció que no defendiera a su hijo de los presuntos fraudes de la producción: "No puede tener cojones para defender a su hijo, bloqueado, no me sirve... si no puedes defender a tu hijo", dijo molesta la vedette.

Ante todo esto, le cuestionaron a Emilio Osorio en una conferencia de prensa su postura alrededor de las diferencias de sus padres, por lo que nuevamente demostró ser un joven maduro y dejó en claro que los conflictos de ellos no son de su incumbencia, por lo que no piensa tomar partido por ninguno y prefiere limitarse a disfrutar de lo que a sus escasos 20 años ha conseguido.

Mi papá y mi mamá son totalmente diferentes a mí en muchos aspectos, respeto sus espacios, respeto su relación. Mientras mi papá sea conmigo de la manera que ha sido un gran padre y mientras mi mamá sea como ha sido conmigo, la relación que tengan ellos dos no me incumbe", respondió.

Aunque reconoce que le gustaría que las cosas en su familia estuvieran bien todo el tiempo, sabe que no es posible y prefiere tomar todo lo bueno de cada uno de sus padres, quienes destaca lo han apoyado en todo momento, así que no tiene nada que reprocharle a ninguno y respeta completamente sus asuntos.

Finalmente, Emilio Osorio agradeció haber formado parte de La Casa de los Famosos México ya que le sirvió como una plataforma para demostrar su talento y personalidad al público, quien semana a semana le brindó su apoyo, así que ahora espera que puedan darse la oportunidad de apreciar su música y los proyectos que está por arrancar, pues tiene claro que esto solo fue un parteaguas en su carrera.

