Ciudad de México.- La famosa presentadora de TV y reconocida actriz de Televisa, Érika Buenfil, recientemente apareció ante las cámaras de Venga la Alegría, en dónde brindó una entrevista que dejó completamente impactados a sus Miles de espectadores, dado a que habló sobre los dobles que supuestamente usa en sus conciertos el famoso actor y cantante, Luis Miguel, que se sospecha desde que comenzó su gira de este 2023.

Recientemente Buenfil se pronunció a favor de que el reconocido intérprete de La Incondicional, tras la polémica que se ha desatado al rumorearse que presuntamente usa un doble para cumplir con sus presentaciones en Argentina, además de defender su postura de contar parte de las anécdotas que vivió con el denominado 'Sol de México' en diversas entrevistas y no a través de un reality, como se han hecho varias celebridades.

Luego de que las famosas y queridas cantantes y actrices, Yuri, Paty Manterola, Alicia Machado y Ninel Conde hablaran del intérprete de Cuando Calienta el Sol en el famoso reality de nombre Secretos de las Indomables, que se transmitió por el canal de Canela TV, Erika fue cuestionada por la prensa sobre las amistades que se cuelgan del nombre de Luis Miguel para tener más reflectores encima, a lo que ella fue muy franca en todo momento.

Luis Miguel en concierto. Internet

Por ese motivo, ante estos cuestionamientos ella decidió responder con tacto y honestidad, señalando que: "Pues qué bueno, te digo, cada quien tiene su momento y su tiempo, uno habla lo que quiere hablar y lo que le den ganas en el momento. Yo no estoy esperando un reality, yo conté parte de mi anécdota en diferentes entrevistas, ya la conocen", aunque en ningún momento se refirió a sus colegas.

Tras esto, le mandó este mensaje: "Felicidades a Luis Miguel donde quiera que esté, es un mito, la verdad somos pocas personas que pudimos conocerlo o no, o muchas, no lo sé, pero yo conté con su amistad y ya", y al hablar de la versión de presuntos dobles que ayudan al cantante a cumplir con su extensa gira de conciertos, Erika replicó: "No, claro que es Luis Miguel, por favor, o sea, adelgazo y ya. A lo mejor para la pantalla oscura, y entonces donde se vea la silueta, para él aparecer de otro lado, pero cantando no".

Por último, la artista que ahora forma parte del programa Veo Cómo Cantas de Univision, defendió a Luismi de todos los señalamientos que han surgido en su contra por su nuevo aspecto: "Está muy hermoso. Si están panzones porque están panzones, o sea, la verdad no llena, los años pasan para todos y vamos teniendo cambios, y no vamos a estar siempre de 20 años nadie, entonces así está él ahorita, felicidades, está hermoso, y está perfecto, pues es como está, ¿qué queremos hacer?, nada nos gusta".

Fuente: Tribuna del Yaqui