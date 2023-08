"Hipócritas de mierd…": Karla Sofía Gascón 'explota' contra fans de Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El triunfo de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México ha desatado toda una ola de mensajes en redes sociales. Si bien la mayoría de ellos son de apoyo y felicitaciones para la rubia integrante de 'Las Perdidas', también se han leído aquellos donde la gente se queja de que haya público que se 'enganchó' con este proyecto de Televisa durante las 10 semanas que duró o bien, estaño también aquellos que no tomaron a bien que una mujer trans haya salido con el premio de los cuatro millones de pesos. Sin embargo, una de las personalidades que más ha dado de qué hablar es la actriz Karla Sofía Gascón quien ahora se lanzó en contra de los fans de la rubia.

La actriz de origen español y quien en el 2022 dividiera opiniones tras su participación en el proyecto de TV Azteca, MasterChef Celebrity, es una de las que se pronunció por el triunfo de la denominada reina del Internet. La famosa, querida por muchos y odiada por otros más, fue una de las que se enfureció por el éxito del programa de la televisa de San Ángel. Mediante redes sociales expresó que no sabía quien era Wendy y también se dijo molesta por el abuso del uso de las siglas LGBT Trans para diversos personales, lo que claro está, le valió varios cometarios negativos que ella no tardó en responder.

No sigo a tiktokers ni supuestos 'influencers' que lo único que promocionan es la estupidez, la ignorancia y el éxito chabacano y vulgar. Desgraciadamente estos referentes actuales, para la juventud, yo que tengo una hija, a mí no me gustan", fue uno de los mensajes que escribió.

Dado que esta polémica no ha tenido fin, la participante de proyectos como Nosotros los nobles, Rebelde, Corazón Salvaje, Llena de Amor o El señor de los Cielos, de nueva cuenta usó sus plataformas digitales para arremeter en contar de los que se dijeron fans de la rubia. Incluso, con un breve pero contundente comunicado de prensa, lanzó una invitación para todos aquellos que defienden a la comunidad trans al sugerir que ayuden a todas aquellas y aquellos que se encuentran en las comunidades de quienes apoyan a Wendy; asimismo, pidió darles trabajo a quienes forman parte de este sector y sobre todo, votar por partidos que se muestren más incluyentes, pues esto demostraría, a decir de la famosa, “lo espléndidas personas que se han vuelto”.

Hipócritas de mierd… Demasiado ofendido porque a mi me valga madr… un concurso y que pone la palabra México siempre por delante pero que jamás hace nada por su pueblo ni sus compatriotas".

Durante las primeras horas de este martes 15 de agosto, la española lanzó un nuevo comunicado de prensa en donde aclara más su postura a modo de evitar no solo que haya desinformación, sino también defenderse de las criticas que ha recibido ya que en la misiva en cuestión, se muestra firme por defender su causa, la que remarca es a la que pertenece y por lo que se ha tornado en luchar en evitar que la sociedad vea a los miembros de la comunidad LGBT como "bichos raros".

Estoy hasta la mad… de que las personas nos pongan etiquetas por eso una de mis luchas es que nadie nos señale para hacernos de menos o con la intención de dañar con el objetivo trans soy una mujer y. Y este adjetivo sólo debe ser usado para enaltecer una lucha para ensalzar los logros no como normalmente es utilizado por la sociedad de los medios".

En este extenso comunicado de prensa que le ha valido a la actriz Karla Sofía Gascón desde aplausos hasta más críticas, la famosa enfatiza que no solamente reitera su opinión sobre lo que ha dicho en torno a la gran final de La Casa de los Famosos, sino que además hacer énfasis en que cada quien tiene derecho de apoyar los métodos que gusten y sobre todo de seguir a las personas que más deseen; sin embargo remarca en que ella no se siente intimidada en lo más mínimo pues considera que las personas que la han atacado son aquellos que busca en desviar la frustración que tienen y ella solo se vale del derecho que tenemos todos de opinar.

He pasado por demasiadas cosas terribles como para aguantar que cuatro niñitos de un teclado fanáticos de cualquier cosita me amedrenten", subraya.

Algunos de los comentarios que la famosa recibido en esta nueva misiva, fueron aquellos en donde le recuerdan que para que ella pida respeto también debe darlo; del mismo modo, otros internautas le recordaron que todos tenemos el derecho de que algo nos guste o no pero esto no nos pone en la posición de lanzar críticas como lo ha hecho en los últimos dos días. Hasta este momento la famosa guardado silencio y no ha respondido a otros comentarios más luego de haber enfatizado en cuál era su postura y los motivos que tuvo para haber criticado a Wendy Guevara y su triunfo en el proyecto de Televisa.

