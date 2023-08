Jorge Losa quiere facturar y espera hacer un dueto con el 'Team Infierno'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se convirtió en todo un fenómeno de la televisión, logrando recuperar puntos de audiencia que Televisa no registraba en años, pues los concursantes se encargaron de enganchar al público con su contenido y ahora se sabe que habrá una segunda temporada, pero mientras eso ocurre los exhabitantes se han dedicado a compartir sus experiencias.

Sin duda, Jorge Losa fue uno de los más criticados por su participación, dado que muchos no soportaron verlo brillar en las pruebas de líder con las que logró salvarse por cuatro ocasiones, razón por la que incluso lo acusaron de ser el favorito de la producción y hasta de hacer brujería con tal de avanzar en el juego.

A pesar de que fue el octavo eliminado, el español no dejó dar de qué hablar y se volvió tendencia en redes sociales tras aprovechar la fiebre del proyecto para lanzar Pégate Pa’ mi, la canción que creo durante el encierro inspirado en Ferka, así que incluso lo volvieron meme por su pegajosa melodía, razón por la que ya piensa sacar nuevos temas.

Frente a las cámaras de Eden Dorantes, el actor se mostró feliz por lo bien que le ha ido a su canción en plataformas digitales, de tal forma que no descarta lanzar algunas colaboraciones con algunos de sus compañeros como Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Raquel Bigorra, pues confía en que también serían un éxito.

Voy a seguir haciendo música, saben que yo realmente soy actor pero es mi hobby. Jamás voy a decir que soy cantante, porque los respeto, pero es algo bonito y si puedo divertir a los demás qué tiene de malo", comentó.

Aunque quiere seguir creando música, Jorge Losa no deja de lado la televisión y destacó que se encuentra en pláticas para integrarse a algunos proyectos de actuación, pero no quiso ahondar en detalles debido a que todavía no cierra contratos, pero advierte que vienen cosas muy positivas en su carrera y seguirá apapachando a sus fanáticos.

Respecto a los ataques que recibió dentro del programa, Jorge asegura que ya superó todo lo que vivió y espera que sus compañeros hagan lo propio: "Espero que ahora que ya todos salimos podamos tener la mejor relación posible y apoyarnos, porque somos la familia de La Casa de los Famosos México".

No obstante, se mantiene firme en que no comparte la forma en que algunos manejaron su juego, pues cree que habla de los valores de cada uno, pero confía en que cuando reflexionen lo ocurrido dejarán atrás ese tipo de comportamientos y desea que a todos les vaya muy bien en sus próximos proyectos.

Fuente: Tribuna