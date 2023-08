'La Casa, El After': Wendy Guevara regresa con nuevo programa, ¿dónde y cuándo verlo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México logró romper récord con sus niveles de audiencia gracias al contenido de sus participantes, razón por la que Televisa no quiere desaprovechar la oportunidad de seguir exprimiendo el formato y a pesar de que Wendy Guevara fue coronada como la ganadora de la primera temporada, regresa con una nueva propuesta.

Para complacer a los fanáticos que convirtieron en un éxito el reality, la producción decidió consentirlos con un programa especial con el que seguirá la fiebre del 'Team Infierno', pues se trata de La Casa, El After, donde se volverán a reunir todos los integrantes que formaron parte del proyecto y podrán decirse de frente todo lo que no pudieron.

A través de anuncios en la aplicación de Vix se ha presentado un poco de lo que se verá en este nuevo programa, el cual al parecer estará liderado por la integrante del clan de 'Las Perdidas' y se estrenará más pronto de lo que sus fanáticos se imaginan, así que nimoderrimo tendrán que soportar más de sus ocurrencias y de su característico humor.

No obstante, hasta ahora no han mencionado grandes detalles acerca del contenido de La Casa, El After, únicamente se lee en la descripción del catálogo de la plataforma de streaming que ahora los famosos van a vivir un show que nunca van a olvidar, razón por la que se tienen grandes expectativas acerca de las dinámicas.

CAPTURA DE PANTALLA

Esta noticia ha desatado un sinfín de especulaciones, así que algunos usuarios indican que podría tratarse de una recapitulación de los mejores momentos en La Casa de los Famosos México y comentarios de los participantes, pero esto ya lo han hecho anteriormente y no sería novedoso para los televidentes, por lo que esta teoría quedaría descartada.

Por otro lado a través de redes sociales, han circulado algunos videos en los que se puede apreciar que al interior del inmueble continúan con algunas grabaciones, aunque no se aprecia si se trata de clips, comerciales, o si, en efecto, estos rodajes tengan que ver con el nuevo programa, pues en el patio se observa todo un set colocado con una gran sala en la que perfecto cabrían todos los habitantes.

¿Cuándo y dónde ver 'La Casa, El After'?

La plataforma de Vix anunció su estreno para el próximo domingo 20 de agosto, aunque no hay un horario específico y se espera que en los próximos días lancen más detalles. Además, de manera extraoficial se dice que Wendy Guevara podría tener su propio programa más adelante gracias al éxito que tuvo con 'Resulta y Resalta', aunque esto todavía no es un hecho.

Fuente: Tribuna