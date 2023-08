¡Lo perdió todo! Tras embarazo, Televisa dejó sin exclusividad a actriz; murió su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien actualmente se encuentra trabajando con TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que en una reciente entrevista destapó que Televisa le quitó su contrato de exclusividad luego de informarles que estaba embarazada y que dejaría de actuar para tener a su bebé. Se trata de Fabiola Campomanes, quien apenas el pasado 2022 realizó el melodrama Cabo.

La actual concursante de MasterChef Celebrity, en la empresa del Ajusco, fue la más reciente invitada al programa de entrevistas de Yordi Rosado y aquí fue donde hizo la fuerte confesión. Fabi explicó que luego de graduarse del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) le ofrecieron el protagónico de una novela pero ella lo rechazó porque había salido embarazada: "Creo que la telenovela se llamaba ‘La última esperanza’ y la producía Eugenio Cobo", recordó.

Acto seguido, la estrella de la serie El juego de las llaves expuso sin piedad a los ejecutivos de San Ángel por discriminarla por ser madre a sus 19 años: "No me dan el personaje porque yo estaba embarazada y yo decidí vivir mi embarazo". Y Campomanes agregó: "Me fui a mi casa a vivir mi embarazo. De alguna manera Televisa me cerró las puertas cuando vieron que yo les dije que estaba embarazada".

Posteriormente fue cuando Fabiola destapó que dejó de ser exclusiva del Canal de Las Estrellas por el simple hecho de haber tenido un hijo: "Como que dijeron: ‘¿entonces por qué le estamos pagando una exclusividad a ella si hace lo que se le da la gana?". Desafortunadamente, esa no fue la peor parte de la historia de la actriz, pues luego de quedarse sin trabajo, también falleció su esposo y ella tuvo que sacar adelante a su hija Sofía Anafara.

Cabe resaltar que luego de dar a luz, Fabiola sí pudo volver a Televisa siendo parte de otros grandes melodramas como Duelo de Pasiones, Las tontas no van al cielo, Teresa, Hasta que el dinero nos separe y Amorcito Corazón. Después de haber abandonado la pantalla chica en 2015, el año pasado la mexicana regresó con Cabo de la mano del productor José Alberto 'El Güero' Castro, pero en la actualidad está trabajando en el Ajusco, donde está destacando como una gran participante de MasterChef Celebrity.

