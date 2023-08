Luis Ángel 'El Flaco' y sus hijos estuvieron a punto de morir en balacera y narco los salvó

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- Sin duda alguna Luis Ángel 'El Flaco' es uno de los artistas de regional mexicano más aclamados en la industria, sin embargo, en su vida personal ha enfrentado fuertes situaciones como actualmente la muerte de su hija María Fernanda de 21 años. En otros de los momentos más duros que ha vivido el exvocalista de la Banda Los Recoditos fue cuando él, su esposa, padres e hijos estuvieron a nada de morir durante una brutal balacera.

Muere hija de Luis Ángel 'El Flaco' en playas de Mazatlán

El pasado mes de enero, el intérprete nacido en Mazatlán, Sinaloa, acudió al podcast de Kano Escalante y aquí contó la historia de terror que había vivido semanas antes luego de organizar un viaje familiar a Mazamitla, Jalisco, de donde por poco regresan sin vida. 'El Flaco' explicó que una tarde rentaron motos para ir a una cascada y al regresar a su cabaña, se toparon a unos hombres armados, pero no les hicieron nada y hasta los dejaron pasar.

Sin embargo, a los pocos minutos después una camioneta con presuntos sicarios dio alcance al grupo donde viajaban él, sus padres, sus hermanos, sobrinos, esposa e hijos: "Yo levanté las manos, les dije a todos que levantaran las manos, se quitaron los cascos, los niños, y una gritoniza. Y la camioneta en vez de seguirse, da la vuelta hacia donde estábamos, yo dije 'pues ya nos llevó la chin...", contó con la voz entre cortada.

No nos estábamos alejando de la balacera, estábamos en medio".

Pero contrario a lo que pensaba Luis Ángel, estas personas se acercaron a él y a su familia para ponerlos a salvo ya que estaban en un fuego cruzado de un brutal enfrentamiento: "Los balazos nos pasaban por un lado, se oían como en las películas, zumbaban. Nos arrancamos. Los niños llorando, todos", declaró. Los supuestos sicarios los invitaron a subir a la camioneta que era blindada, asegurándoles que "era la única forma de salir vivos de ahí".

El intérprete de canciones como Mi último deseo finalmente le pidió a su familia que se subieran con los sujetos desconocidos y pudieron ponerse a salvo, sin embargo, él lo recuerda como uno de los peores momentos de su vida: "No sé quién sea (la persona que les dijo se subieran a la camioneta), no tuve tiempo de agradecerle, no tengo bandos, pero esa persona salvó a mi familia y le agradezco, en ese momento fue un ángel", dijo con lágrimas en los ojos.

Cabe resaltar que en estos nuevos duros momentos que vive 'El Flaco', todo el gremio musical se ha solidarizado con él ya que la partida de su hija fue repentina y súbita. La prensa mazatleca ha asegurado que María Fernanda Robles, hija adoptiva del cantante, entró en estado etílico al mar de Mazatlán a altas horas de la madrugada y lamentablemente no pudo salir con vida de ahí: "Es el dolor más grande que uno puede sentir", dijo el intérprete en un comunicado. Descanse en paz.

