¿No se quiere tatuar? Wendy Guevara le dice al 'Team Infierno' que era broma el reto

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México llegó a su fin con el triunfo de Wendy Guevara, quien tras ganarse el cariño del público se logró embolsar el premio de los cuatro millones de pesos, por lo que ahora que cumplió su objetivo parce que se olvidó del pacto que hizo con sus compañeros del cuarto rojo previo a la gran final.

Parte del éxito del 'Team Infierno' se debió a los divertidos retos que lanzaban cada semana y justo la integrante del clan de 'Las Perdidas' era la encargada de idear lo que harían para motivar a sus fans con la intención de que los salvaran, pero ahora resulta y resalta que asegura que su última promesa había sido una broma en la que todos cayeron.

Fue previo a la última gala de expulsión, donde la rubia declaró frente a las cámaras que si lograban sacar a Mariana 'La Barby' Juárez y llegaban todos los 'Diablitos' como finalistas se tatuarían en agradecimiento el tridente que los representaba, lo cual sucedió y habían dejado pendiente el reto debido a que la producción no les facilito un tatuador.

No obstante, ahora que salieron de las grabaciones han estado realizando un tour de medios y en su visita al programa Cuéntamelo Ya, algunos aprovecharon para cumplirle a sus fans y en plena transmisión les realizaron el diseño y se los plasmaron, aunque el tatuaje de Guevara quedó pendiente y podría no realizarlo.

En entrevista con Pablo Chagra, Poncho de Nigris y Sergio Mayer presumieron que ya tienen su tatuaje, así que les cuestionó a los demás cuándo harían lo propio, por lo que Emilio Osorio y Nicola Porcella compartieron que ya se pusieron de acuerdo para ir juntos el fin de semana, mientras que la influencer se burló de ellos.

Era de broma y estos pen…jos ya lo tienen", dijo entre risas.

No obstante, el comentario de Wendy Guevara fue en broma y no significa que no vaya a cumplir con su palabra, aunque tal vez tarde un tiempo en hacerlo ya que al haber sido la ganadora la traen de una entrevista a otra y no ha tenido tiempo ni de disfrutar de su familia, así que seguramente estará presumiendo su tatuaje desde sus redes sociales más adelante.

Apio Quijano es otro que no ha podido hacerse el tatuaje, pues aunque el ya no estaba dentro del reto, comentó a sus seguidores que quería hacerlo por lo importante que fue el proyecto para él y la hermandad que logró forjar con el 'Team Infierno', así que seguramente también se anime a hacerlo en cuanto tenga un espacio ya que se encuentra de gira con Kabah.

