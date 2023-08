Paola Suárez de 'Las Perdidas' confiesa que Galilea Montijo la invitó a su fiesta y nunca le dio la dirección

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México llegó a su fin con el triunfo de Wendy Guevara, razón por la que Galilea Montijo decidió echar la casa por la ventana para celebrar lo bien que les fue en el proyecto, así que invitó a su casa a los integrantes del 'Team Infierno' y algunas de sus amistades, aunque también estuvo el 'Team Cielo' y gente cercana a la conductora.

Desde hace semanas se había hablado de este evento y Paola Suárez de 'Las Perdidas' confirmó su asistencia; sin embargo, tuvo que regresarse decepcionada a León, Guanajuato, pues nunca le llegó la dirección, razón por la que desconoce si de última hora se arrepintieron de haberla tomado en cuenta y optaron evitar que acudiera.

Fue a través de un live, donde Paola compartió con sus seguidores que iba de regreso a casa, a pesar de que había rentando su cuarto de hotel por dos días en la Ciudad de México, así que comenzó diciendo que no acudiría a la fiesta de Gali como lo había anunciado: "Quedaron de mandarme la dirección y no me la mandaron, no sé si se les olvidó".

La creadora de contenido reveló que por la mañana se había encontrado a la tapatía y a su representante en el programa Hoy, donde quedaron de compartirle los datos de la celebración pero se quedó esperando y no quiso insistirles, así que se comunicó con Wendy Guevara para ponerla al tanto de lo ocurrido, así como decirle que tampoco podrá estar en la fiesta que le están organizando en León.

Sí sentí feo, no les voy a decir que no. Tenía muchas ganas de estar conviviendo con Wendy y con todos", confesó.

Hasta la publicación de esta nota, Galilea Montijo no se ha pronunciado al respecto ni ha ofrecido disculpas a Paola Suárez, quien quedó sentida por la desatención, pero se espera que en las próximas horas se de algún tipo de comunicación y se aclaren las cosas, pues cabe mencionar que a organización estuvo a cargo de su equipo de trabajo.

No obstante, algunos usuarios en redes sociales han cuestionado por qué Wendy no la llevó, mientras que otros consideran que no podía intervenir ya que era casa de Galilea y sólo era su decisión a quiénes invitaba, pero lo que es una realidad es que la influencer se sintió rechazada y lamentó no haber estado para celebrar el triunfo de su amiga.

Respecto a la fiesta, a través de redes sociales quedó claro que fue épica ya que estuvieron hasta las 07:00 de la mañana bailando y cantando, teniendo música en vivo a cargo de La Sonora Dinamita, Raquel Bigorra también se echó sus palomazos y hubo momentos memorables como el beso que protagonizaron Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Fuente: Tribuna