Poncho de Nigris le habría mandado una fuerte indirecta a Serrath: "Con la buena"

Ciudad de México.- Tras su participación en La Casa de los Famosos México, donde obtuvo el tercer lugar de la primera temporada, Poncho de Nigris enfrenta una gran polémica que podría poner en riesgo su matrimonio con Marcela Mistral, pues mientras se encontraba encerrado se destapó una posible infidelidad de su parte.

El regiomontano tuvo la desfortuna de recordar que salió con Isis Serrath, aunque dijo no recordar su nombre y la describió frente a sus compañeros como una mujer con una nariz muy peculiar y comentarios desafortunados hacia su aspecto físico, lo cual evidentemente no le pareció a la famosa exintegrante de Enamorándonos.

La también actriz no tardó en reaccionar y desde sus redes sociales dejó en evidencia su decepción hacia él: "Qué decepción lo que acabas de decir de mi por tus impulsos Poncho de Nigirs. Yo apoyándote acá afuera y resulta que tu ni te acuerdas de mi nombre", además dejó entrever que después de su romance hubo algo más y tendría pruebas: "Di que soy buena persona y no subo los audios que me mandaste por respeto a Marcela. ¡Bendiciones, porque las vas a necesitar!", escribió.

Ahora que el integrante del 'Team Infierno' se reencontró con su esposa al parecer ya lo puso al tanto de la situación, pues hace unas horas se dejaron ver en redes sociales de una manera muy peculiar, así que muchos usuarios creen que se trata de una contundente indirecta hacia Serrath con la intención de dar carpetazo al escándalo que generó con sus declaraciones.

Poncho de Nigris le asegura fidelidad a su esposa

Fue desde sus historias de Instagram, donde Poncho de Nigris se mostró cariñoso con Marcela Mistral y dijo orgulloso: "Miren con quién andamos aquí, con la buena, con la única. Ahí me estuvo apoyando todo el tiempo, mi esposa", así que a muchos les pareció extraño tanto énfasis en sus palabras y lo han tomado como un intento de desacreditar la palabra de Serrath.

Por su parte, Marcela se limita a abrazarlo y cierra la grabación con un efusivo beso en la mejilla, dando muestra así del amor que se tienen, aunque eso no despeja las dudas de los supuestos audios comprometedores y seguramente Poncho se verá orillado a dar alguna declaración ante los medios, pues su esposa se hizo de oídos sordos y prefirió ignorar el mensaje de la actriz.

Es importante destacar que Marcela Mistral y Poncho de Nigris tienen tres hijos y ella lo ha apoyado en cada uno de sus proyectos, por lo que La Casa de los Famosos México no fue la excepción y de ser cierto ese rumor sería un duro golpe para 'La Musa', aunque hasta ahora se han mostrado con madurez y confiados en la relación que han forjado.

