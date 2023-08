Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado lunes, 14 de agosto, explotó un escándalo relacionado con una de las películas más queridas por gran parte de la población, The Blind Side o Un sueño posible (por su nombre en Latinoamérica), la cual fue estrenada en el año 2009, en la que se cuenta la historia de un joven afroamericano, quien es una promesa en el futbol americano y termina siendo adoptado por una familia adinerada, quienes le cambian la vida.

Dicho filme está basado en la vida del jugador de la NFL, Michael Oher; en la cinta se narra cómo fue encontrado por su supuesta madre adoptiva 'Leigh Anne Tuohy', quien al verlo al borde de la indigencia, decide rescatarlo y darle un especio en su familia, quienes rápidamente se encariñan con él, al grado de hacerlo un miembro más de ello. Conforme avanza la cinta se muestra que el protagonista tiene grandes dotes para el futbol americano.

Si bien, la cinta es bastante inspiradora, la realidad es que todo parece haber sido una mentira, puesto recientemente, el jugador retirado lanzó una denuncia de 14 páginas en contra de los Tuohy, quienes jamás lo habrían adoptado, sino que únicamente se hicieron cargo de su tutela. El atleta declaró que el filme significó un duro golpe para él, porque no reflejaba su verdadera historia, incluso reveló que la familia jamás lo adoptó, puesto únicamente eran sus tutores. También afirmó que no obtuvo ganancias la producción.

En un giro inesperado, este escándalo terminó por afectar a la actriz Sandra Bullock, quien funge como la madre de Michael, 'Leigh Anne Tuhoy' en el filme, es debido a ello que algunos internautas se dirigieron a X (red social anteriormente conocida como Twitter), donde le reclamaron a la actriz de Miss Simpatía que regresara el Oscar que ganó en el año 2009 por su participación en The Blind Side.

“Entonces, Sandra Bullock debería tener que devolverle su Oscar correctamente, y hombre, tenemos que comenzar a revisar estas historias de buenos sentimientos”. “Si las acusaciones de Michael Oher son ciertas, entonces tenemos que ir Y QUITARLE EL OSCAR a Sandra Bullock y dárselo a Gabourey Sidibe por ‘Precious’”.“Sandra Bullock debería devolverle el Oscar. Ella sabe que lo hizo”. Son algunos de los comentarios que se encontraron en redes sociales.

Sin embargo, no todo fueron críticas negativas para la afamada actriz, puesto hubo quienes salieron en su defensa argumentando que ella no tiene la culpa de las mentiras de la familia Tuohy, también subrayaron que no tiene la necesidad de devolver el Oscar que ganó, puesto el escándalo de Un sueño posible no afecta en absoluto el desempeño de la histrionista en la cinta, la cual se estrenó hace más de 10 años.

Asimismo, Sean Tuohy salió a desmentir lo declarado por Michael, de acuerdo con información del sujeto, la adopción legal ya no se podía llevar acabo, porque el atleta ya tenía 18 años, por lo que únicamente podían aspirar a su tutela. También aseguró que todos los miembros de la familia se beneficiaron por las ganancias de la película, siendo que todos obtuvieron 14 mil dólares, incluido el propio Oher.

