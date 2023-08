Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 50 años en Televisa, la famosa cantante y reconocido actriz, Sylvia Pasquel, acaba de dejar en completo shock a todos sus fans, debido a que en una reciente entrevista con Sale el Sol acaba de confirmar distanciamiento con su madre, la querida y reconocida primera actriz, Silvia Pinal, revelando los poderosos motivos que la orillaron a alejarse físicamente de ella.

La famosa y reconocida actriz de 71 años debutó siendo una jovencita en la empresa San Ángel en el año de 1968 con la telenovela, Los Inconformes, tras lo que continuó formando grandes éxitos dentro de este y en el teatro, cómo Vaselina o Qué Pobres tan Ricos, El Manantial, Amarte es mi Pecado, entre muchos otros, sin embargo, hace un par de horas que apareció en el matutino antes mencionado para aclarar varias polémicas que envuelven a su dinastía.

Fue la mañana de este martes 15 de agosto que en el matutino de Imagen TV la captaron a la salida del consultorio del Dr. Gama, en donde ella confesó que se hizo un tratamiento facial para lucir mejor en la boda de su nieta, Michelle Salas, pero aseguró que ella considera que sí conservas la cara, el cutis, y bien con tus facciones, todo lleva a que te veas mejor todo el tiempo y no solo en una ocasión especial, declarando que ella lo hace "específicamente para" con ella.

Sylvia Pasquel y Silvia Pianl. Internet

De igual forma, sorprendió al señalar que la productora de Mujer, Casos de la Vida Real podría no asistir a la boda de Michelle, revelando que: "porque mi mamá es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema, porque no nada más es ella, tiene que llevar a enfermeros y los enfermeros deben tener pasaportes, visas, no es como enchiláme está y que me voy a Acapulco con mi mamá y ya".

Tras esto, no se pudo evitar tocar el tema con respecto a la presencia del padre de la novia, el famoso y reconocido cantante, Luis Miguel, bromeando sobre si es que va a asistir uno de sus dobles, por lo quela actriz soltó una carcajada y solo respondió con un: "así nos vemos originales, no se mal viajen no existe eso", negando que él tengas dobles, pero sin confirmar o negar su presencia en el enlace matrimonial.

Finalmente, quisieron hablar sobre el tema del presunto despido injustificado en el Teatro Silvia Pinal, hecho que le molestó, declarando que: "no se aprovechen de estas circunstancias para sacar raja de otras cosas", afirmando que por ese motivo decidió irse de México y poner distancia física de su madre y sus hermanos, aunque no perder el contacto, afirmando que: "por eso me cambié de ciudad, ustedes me obligaron a irme a otra ciudad porque llega un momento que es muy difícil salir de tu casa y que todos estén de guardia".

Fuente: Tribuna del Yaqui