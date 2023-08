Comparta este artículo

Ciudad de México.- A comienzos de este 2023, una serie de divorcios azotó a las conductoras del programa Hoy, siendo Andrea Legarreta la primera en anunciar que se separaría de su esposo, Erik Rubín; apenas unos días después Galilea Montijo hizo lo propio, revelando que luego de más de una década de matrimonio, ella y Fernando Reina Iglesias habían decidido concluir con su relación.

Unos meses después, comenzaron a trascender fotografías de la tapatía en la playa, aunque no estaba sola, ya que, la presentadora de televisión sorprendió a propios y a ajenos dejándose ver con un modelo de origen español, mucho más joven que ella, se trata de Isaac Moreno, quien según algunos informes, viviría en la zona exclusiva de Polanco, puesto llegó a México con la esperanza de encontrar oportunidades en la industria.

Si bien, en las fotos se les podía apreciar más que cercanos y cariñosos, la realidad es que Galilea no tardó en desmentir su supuesta relación, resaltando que, aunque le gustaría ser novia del español, por el momento, ambos se estaban conociendo. Dado a que Montijo fue la encargada de conducir el exitoso reality show de La Casa de los Famosos México, el tema con Isaac no tardó en olvidarse... hasta ahora.

Fotografía de Galilea Montejo e Isaac Moreno en la playa

Resulta ser que la querida conductora asistió a la presentación de Manuel Turizo, en el mencionado reality show, con Moreno, pero no fue solo eso, ya que, hace tres días compartió un video en el que se puede apreciar que la están maquillando para salir al aire, en La Casa de los Famosos, en el reel de Instagram, únicamente se podía ver la silueta de Galilea, aunque la verdadera sorpresa llegó con un inesperado comentario de Isaac.

Resulta ser que el español no se pudo aguantar las ganas y le dejó un corto, pero revelador mensaje: "Te amo", declaró el modelo y decoró su breve texto con el emoji de un corazón color rojo. Aunque Galilea no respondió con un texto, se puede ver que el comentario de su presunto novio no pasó por desapercibido para la amiga de Andrea Legarreta, quien le respondió con unos emojis de corazón y signos de "más".

Créditos: Instagram @galileamontijo

Cabe señalar que, hasta ahora, ni Galilea ni Moreno han confirmado o negado su relación, pero en el mundo del espectáculo todo puede suceder, por lo que existe la posibilidad de que ambos sean una pareja, pero aún no lo hayan hecho público, ya que, hasta hace unas semanas, la interacción de ambos en redes sociales se limitaba a mensajes muy cuidados o algunos likes en ciertas fotografías.

Fuentes: Tribuna