Ciudad de México.- Hace ya casi 10 años, una entrevista de TV Azteca se volvió viral gracias a la participación de una joven, identificada como Viviana, quien rápidamente saltó a la fama por su curiosa risa, lo que provocó que se crearan una gran cantidad de memes y videos con su risa, sin embargo, pese a su gran popularidad, no volvió a saber se nada acerca de la fémina... Hasta ahora que reapareció.

Todo ocurrió en el año 2014, cuando la empresa del Ajusco envió a uno de sus corresponsales a hacer una entrevista a una famosa feria, en la cual se promovía la venta de paletas enormes; fue entonces que el comunicador se encontró con una pareja, pero fue la fémina quien terminó siendo inmortalizada en la cultura popular mexicana. Resulta ser que el periodista comenzó a hacer preguntas de doble sentido a Viviana.

Para sorpresa del comunicador, la mujer no solo correspondió a sus comentarios, sino que su risa fue la que logró captar la atención del a audiencia, por lo que la gente no tardó en hacer una gran cantidad de memes de Viviana, los cuales se popularizaron en Facebook y Twitter. A 9 años y varios meses de que el clip fuera tomado, la mujer reapareció, pero esta vez no lo hizo en la televisión, sino en TikTok.

Como muchos sabrán, en esta época es muy fácil volverse famoso, solo necesitas la cámara de tu celular, acceso a redes sociales y tener carisma, cualidades con las que parecía contar Viviana, quien el día de ayer abrió su cuenta en la mencionada plataforma de videos cortos de China, donde se puso el nombre de usuario de 'Vivi La Paleta'. La fémina la aplicación para anunciarle a la gente su regreso a la vida pública.

"¡Hola muñecas y muñecos! Yo soy la Vivi, esta es mi cuenta oficial, síganme y recuerden papuchos, que la paleta, ¡Se chupa!", concluyó antes de irse.

Tras enviar el mensaje, Viviana soltó una risa similar a la que hizo en su entrevista de TV Azteca, misma que la ayudó a saltar a la fama. Según algunos informes, apenas unas horas después de 'Vivi la paleta' publicó su video, alcanzó una suma de 56 mil seguidores, pero para el momento en el que se está redactando esta nota, la nueva influencer poseía más de 81 mil fans más en la aplicación china.

Dado a que Vivi lanzó su cuenta en TikTok apenas 24 horas después de que La Casa de los Famosos México concluyó, varios usuarios comenzaron a proponer que esta nueva estrella de Internet sea considerada para ingresar a la segunda temporada del programa de telerrealidad; mientras que algunos más se enfocaron en lo poco que había cambiado en todo este tiempo. Cabe señalar que, hasta ahora, Viviana no ha mencionado de qué tratarán sus videos o qué es lo que hará frente a la cámara.

