¡Toma nota! Tras estar al borde de la muerte, Madonna reprograma sus conciertos en México

Ciudad de México.- Hace unos meses el mundo del espectáculo se conmocionó debido a que se reveló que la cantante Madonna había tenido que ser llevada de urgencia a un hospital e incluso, fuentes aseguraron que la intérprete de 64 años de edad tuvo que ser intubada debido a que la presencia de una bacteria la llevó la borde de la muerte. Tras haber superado este lamentable evento, su gira mundial denominada The celebraron Tour también fue retrasada y esto incluyó México. No obstante, este martes 15 de agosto se revelaron las nuevas fechas para ser parte del regreso a los escenarios de la Reina del pop.

La icónica cantante en días pasados publicó mensajes en redes sociales donde hizo énfasis en la suerte que tuvo de haber salido con vida. Si bien no se ha enfatizado qué fue lo que realmente le pasó y solo se informó que fue hallada desmayada en su casa ubicada en Nueva York, al parecer poco a poco ha recuperado las fuerzas suficientes para poder salir de gira mundial. La mala noticia es que as fechas previamente agedadas han sido recorridas y los fans mexicanos deberán esperar tres meses más para cantar todos sus éxitos.

La empresa encargada de la logística del evento, es decir Ocesa, difundió a través de las redes sociales un par de comunicados en donde remarcó que los conciertos de Madonna programados para el mes de enero en el Palacio de los Deportes ya no serían en las fechas antes agendas, ahora se llevarán a cabo durante abril del mismo año y, en caso de haber adquirido accesos y también tenerlos ya impresos, serán válidos para las nuevas fechas, por lo que no será necesario hacer ningún tipo de cambio más.

Ahora que Madonna está recuperada, lista para regresar a los escenarios y para asegurarnos de ofrecer la mejor experiencia a los fans, las fechas de la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes para el The Celebration Tour serán pospuestas de enero del 2024 a abril del 2024", dicta el comunicado.

Del mismo modo, la empresa enmarca que, en caso de que los fanáticos de la interprete de La isla Bonita, Like a Virgen, Music o Vogue no deseen asistir a las nuevas fechas programadas, las cuales serán los días 25, 27, 28 y 30 de abril, pueden pedir el reembolso de los accesos a través de la plataforma web de Ticketmaster. Sin embargo, se recuerda que el reembolso no será motivo para obtener el 100 por ciento del dinero invertido, ya que los cargos por servicio no serán devueltos, únicamente el monto que se pagó por la localidad elegida para disfrutar del evento.

Del mismo modo, se recuerda que Ticketmaster llevará a cabo la devolución de los accesos solo al titular de la tarjeta de crédito o débito con la que fueron adquiridas las entradas. El Tour de Madonna estaba programado para arrancar de manera oficial el 15 de julio en Vancouver, Canadá pero fue tres semanas antes cuando la famosa tuvo que ser hospitalizada de emergencia poniendo en jaque tanto este evento mundial como su estado de salud que se ha dicho, ya es mucho mejor que cuando abandonó el nosocomio donde fue atendida.

La cantante debutó de manera oficial en 1982 y desde entonces se ha colocado como una de las interpretes más trascendentes a nivel internacional ,debido a que se trata de más de cuatro décadas de trayectoria, esta gira promete un recuento musical por los álbumes de estudio que la han consagrado como una de las artistas más influyentes de al industria. Los accesos aunque se agotaron en la fase de preventa, contaban con un valor de 11 mil 600 pesos y hasta mil 20 para los más accesibles. En caso de haber devoluciones, se pondrán de nueva cuenta a la venta en la plataforma de Ticketmaster.

