Tras ganar 'LCDLF México', Wendy Guevara dice no a telenovela de Juan Osorio

Ciudad de México.- Durante los últimos días la prensa no ha dejado de hablar sobre Wendy Guevara, debido a que se convirtió en la primera chica trans en ganar un reality show en la televisión mexicana tras su triunfo en La Casa de los Famosos México. Hace algunas horas la influencer por fin pudo platicar con la prensa sobre sus siguientes proyectos y confesó que no planea trabajar con el productor Juan Osorio como se había estado especulando mientras ella permanecía encerrada.

Aunque semanas atrás el exitoso creador de melodramas dijo que ya tenía lista la historia de la novela en la que 'La Perdida' tendría un importante papel, ella manifestó que por el momento no quiere tomar esta oferta y compartió la importante razón. De acuerdo con información recogida por Agencia México, Wendy manifestó que primero quiere prepararse y estudiar algo relacionado con la comunicación.

Hace un ratito, sí se me acercó gente del señor Osorio que (para hacer) novelas o cosas de esas, pero yo creo que también necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así, Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme en todo esto de la comunicación o cosas que quiera aprender más, entonces no, todavía no hay fechas", explicó Guevara.