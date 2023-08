Tras polémica, amiga de Wendy Guevara recuerda que Manelyk González no la apoyó en sus inicios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Manelyk González se encuentra en medio de la polémica, pues a través de sus redes sociales estuvo enviando mensajes de apoyo a Wendy Guevara por su participación en La Casa de los Famosos México, algo que no fue bien visto por su representante y le pidió que dejará de mencionarla, lo cual desató varias especulaciones.

'La Pajarita' se mostró incrédula por la situación, así que a través de un live explicó lo ocurrido para que sus seguidores no se cuestionaran si de pronto ya no comentaba nada acerca de la integrante del clan de 'Las Perdidas', aunque destacó que ambas sostienen una gran amistad y que se han hecho fuertes confesiones por la confianza que se tienen.

El representante de Wendy le habría hecho esa petición ya que al parecer siente que se está intentando colgar de su fama y le dejó en claro que no son amigas, lo cual molestó a la figura de Acapulco Shore, quien no dudó en restregarle que no ocupa hablar de absolutamente nadie para acaparar reflectores, dado que tiene más de 15 millones de seguidores y proyectos televisivos.

Cómo no hago absolutamente nada, soy una inútil, no estoy al aire y no tengo nada en la vida, me tengo que estar colgando", reprochó molesta.

¿Falsa amistad?

Después de esta polémica, Evelyn 'La Mamita' Hernández dio su versión de lo ocurrido y confesó que Joel Echeverría se molestó con la actitud de Mane debido a que en los inicios de la chica de 'Las Perdidas' se negó a brindarle su apoyo, aunque a manera personal ella no ve mal que ahora quiera hacerlo: "A Joel le dio coraje que Mane hace unos días empezó a publicar que apoyaba a Wendy y no sé qué tanto. Está bien, al final todos podemos apoyarla", comenzó diciendo.

En realidad cuando Joel le pidió de favor que posteara la canción de Wendy no lo hizo, por eso le dijo que ahorita que ve que Wendy está arriba, ahora sí quiere ser su amiga y habla de ella".

La rubia ya había comentado en algunas entrevistas que en una ocasión una famosa se había negado a publicar en sus redes una de sus canciones; sin embargo, no había dado el nombre y ahora se sabe que fue Mane, pero todo parece indicar que ese momento ya lo olvidó, pues en La Casa de los Famosos México habló de ella y no parecía guardarle ningún rencor.

No obstante, lo que es una realidad es que la ex de Jawy Méndez no quedó en buenos términos con el representante de Guevara ya que también trabajó con ella y hace unos meses la exhibió de deberle dinero, así que todo este asunto sería más personal entre ellos que con la originaria de León, Guanajuato.

