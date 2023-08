Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varios días dio comienzo la tan esperada gira de Luis Miguel 2023, en la cual viajaría a diversos países, incluyendo a México; sin embargo, algunos fans se encuentran inconformes con el cantante de la Chica del bikini azul y no precisamente porque haya tenido un pobre desempeño en sus presentaciones en la arena Movistar de Argentina, sino porque su aspecto físico no era como el que miles recordaban.

El radical cambio de look de Luis Miguel sorprendió tanto a sus seguidores que rápidamente comenzó a filtrarse en Twitter (X) la teoría de que el cantante de Tengo todo excepto a ti, en realidad, estaría utilizando dobles, mientras que el famoso originario de Puerto Rico, se encontraba disfrutando de las ganancias de sus conciertos en su exclusiva casa en Acapulco, cosa que jamás pudo comprobarse como tal.

Tal fue el revuelo del cambio de Luis Miguel que incluso la grafóloga Maryfer Centeno tuvo que analizar los rasgos del cantante en sus conciertos recientes para desmentir si era o no el intérprete; sin embargo, toda esta serie de rumores estaría a punto de llegar a su fin y es que, según información exclusiva de TV Notas, tuvieron acceso a un miembro del staff que reveló cuál es la causa del aspecto del intérprete de Sueña.

Luis Miguel se sometió a cirugías para lucir genial en sus conciertos

Y es que, Luis Miguel no estará usando dobles, sino que en realidad tuvo que pasar por el quirófano para prepararse para su próxima gira, puesto el intérprete deseaba lucir tan radiante como lo hizo en sus años de juventud. Para lograrlo, el 'Sol' se puso un balón gástrico para bajar de peso, procedimiento que se realizó en abril del pasado 2022. Dicha decisión lo ayudó a perder 10 kilos en 1 año, así como también lo ayudó a mejorar sus hábitos alimenticios, puesto ahora come de una manera mucho más sana.

Pero esto no es todo, ya que, según información del medio de Miami, Chisme No Like, Luis Miguel también decidió aplicarse algunas cirugías estéticas para poder verse renovado en su próxima gira. Todo lo anteriormente mencionado explicaría el porqué el astro de la música luce un tanto distinto a como solía hacerlo, también pondría punto final a la teoría de que el intérprete utilizaría a dobles en sus presentaciones.

Cabe señalar que Luis Miguel no es el único cantante de talla mundial que recurre a los 'arreglitos' estéticos justo antes de una gran gira y es que, en el mes de febrero, Madonna se volvió tendencia en la extinta Twitter, por su aparición en los Grammy 2023, en aquella ocasión, la gente la juzgó por tener el rostro hinchado, aunque lo que no sabían es que la cantante de Material Girl se había hecho una cirugía para lucir más joven para su gira, misma que tuvo que ser pospuesta por problemas de salud.

Fuentes: Tribuna