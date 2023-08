VIDEO: Tefi Valenzuela reacciona al romance entre su ex Eleazar Gómez y Jeni de la Vega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tefi Valenzuela sigue cargando con el escándalo de su ruptura amorosa con Eleazar Gómez, a quien mandó a prisión luego de haberla agredido física y psicológicamente en junio de 2021, por lo que cada que se encuentra frente a cámaras sale a relucir el tema y esta vez no fue la excepción y reaccionó a su nuevo romance.

Frente a las cámaras del programa De Primera Mano, la cantante resaltó que ha tratado de dejar atrás ese amargo capítulo en su vida para enfocarse en su presente y trabajar por su futuro, aunque siempre estará atenta para escuchar a las víctimas que como ella se enfrentaron a situaciones complicadas, pero ya no quiere ser recordada únicamente por ese desagradable acontecimiento.

Eso ya paso pero siempre estoy para ellas y cualquier persona que quiera hablar conmigo, pero no me define eso".

ESPECIAL

Tefi destacó que con ayuda psicológica y el apoyo de sus seres queridos ha logrado salir adelante: "Las mujeres siempre podemos resaltar y sobreponernos de cualquier cosa, en general el ser humano siempre pasa por situaciones diferentes y lo importante es no quedarse en eso, irse reinventando y saliendo adelante".

Al cuestionarle acerca de que su ex ha decidido reiniciar su vida amorosa de la mano de Jeni de la Vega, la venezolana fue contundente en que le tiene sin cuidado lo que pase con su vida, pues se ha dedicado a seguir creciendo como artista: "No tengo nada que hablar de ese tema. Yo ahorita estoy estrenando proyecto y eso como diría Wendy 'es viejo', no me interesa".

Instagram @eleazargomez333

Eleazar Gómez obtuvo su libertad condicional luego de que reconociera que la había violentado y de que Tefi le otorgara el perdón, aunque tuvo que pagar 420 mil pesos como parte de la reparación del daño, comprometerse a no cambiar de residencia por tres años, no hablar de ella en redes sociales y ofrecerle disculpas públicas.

Sin duda, este episodio también marcó al actor ya que le ha costado retomar su carrera y limpiar su imagen, aunque ahora se encuentra disfrutando de las mieles del amor con Jeni de la Vega, quien ya dejó en claro que no le importa su pasado y se ha desvivido en destacar que con ella siempre se ha comportado como todo un caballero.

Por su parte, Tefi Valenzuela ha seguido trabajando en México y actualmente se encuentra promocionando su participación en el reality El Hotel VIP, donde competirá con un selecto grupo de celebridades y el estreno será el próximo 16 de agosto a las 08:00 de la noche, a través de la señal de Canal 5.

Fuente: Tribuna