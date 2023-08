Wendy Guevara gana en estilo con espectaculares 'outfits' en las galas de 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que Wendy Guevara logró ganar a pulso el primer lugar de La Casa de los Famosos México, esto es gracias a que con sus ocurrencias y gran carisma logró conquistar al público que día con día veía el reality show para ver su sección Resulta y Resalta o el podcast que hizo con Poncho De Nigris, Ponchendy, pero más allá de todo, la influecer también conquistó en el mundo de la moda.

Como algunos recordarán, una vez a la semana, los habitantes de la mansión tenían que vestirse como si asistieran a una gala, esto es debido a que uno de los integrantes tendría que abandonar el recinto, motivo por el que todos tenían la obligación de maquillarse, vestirse y peinarse para la ocasión, siendo que la 'Perdida' era una de las habitantes que más resaltaba por sus vestidos, los cuales destacaban por sus colores vibrantes.

Si bien, hubo una ocasión en la que la originaria de Guanajuato fue abiertamente criticada por utilizar una supuesta copia de un vestido Versace, la realidad es que esto no ocurrió siempre, ya que sus outfits llenos de brillos y escotes, así como los peinados altos que solía hacerse lograron conquistar a México, lo que la convirtió en la habitante con mayor estilo de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, los looks de Guevara no fueron puestos al azar, puesto la influencer se aseguró de llevar diseños creados por el leonés Karloz Zermeño, quien se trata de una eminencia que es sumamente popular en el mundo del espectáculo, ya que, se ha destacado por encargarse de la vestimenta no solo de influencers, sino de personalidades de la televisión, como es el caso de la propio Wendy Guevara.

Tal es el gusto por los outfits de Wendy Guevara, que algunos miembros de TikTok y hasta de YouTube han dedicado su tiempo en armar recopilaciones de los atuendos de la integrante de las 'Perdidas'; por otro lado, algunos de sus fans han declarado abiertamente que, la única razón por la que apoyaron al team infierno, hasta el final, fue por la propia influencer y no porque les agradaran los demás integrantes (a excepción de Nicola Porcella, quien también cuenta con una gran cantidad de fans).

Wendy Guevara Venegas saltó a la fama antes de llegar a La Casa de los Famosos, gracias a un video que compartió con una de sus amigas, en donde reveló que unas personas la abandonaron en un cerro, por lo que ambas estaban 'perdidas'. Sin esperarlo, dicho clip se volvió viral y a las pocas semanas, la influencer fue llamada a los premios MTV donde fue reconocida por tener el clip más viral de Internet.

Fuentes: Tribuna