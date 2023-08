Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente volvió a enloquecer a sus millones de seguidores, debido a que en la sorprendente fiesta que organizó la reconocida presentadora y polémica actriz de novelas, Galilea Montijo, se dio tremendo beso en los labios con el famoso galán peruano, Nicola Porcella, después de salir de La Casa de los Famosos México.

El pasado domingo 13 de agosto se realizó la gran final del afamado reality show de 24 horas, en el cual por fin se cumplió los rumores y las profecías de millones de mexicanos y celebridades de Televisa, pues Guevara resultó ser la ganadora de los 4 millones de pesos que dieron, además de haber hecho historia al convertirse en la primer mujer transgénero en ganar esta clase de programas, enorgulleciendo a toda la comunidad LGBTQ+.

Por este motivo fue que la presentadora del programa Hoy organizó una fiesta para celebrar por todo lo alto al ganador y también el cumpleaños de Guevara, la cual llegó a sus 30 años estando dentro del reality, por lo que se convirtió en un doble festejo para ella, donde se ha podido ver que la pasó de lo más espectacular al lado de Montijo, la organizadora, y el resto de la docena de presentes que también la pasaron de lo mejor.

Entre los invitados más esperados estaba Nicola, su amigo Agustín Fernández, todos los del team 'Cielo', incluso Raquel Bigorra cantó varios temas, la productora, Rosa María Noguerón, el resto de los presentadores, como Mauricio Garza, varios amigos de Guevara, sin embargo, no hubo nadie más por parte del team 'Infierno', pese a que ellos fueron invitados una semana antes por la propia Galilea dentro de la emisión.

Sin duda este festejo es uno de los que más se ha llevado los focos, pues en redes sociales no han para de salir videos y fotografías en las que se ve que comida, alcohol, risas y diversión no faltaron, pero de entre todo este material audiovisual ha llamado mucho la atención un video en el que se puede ver a Guevara y al exparticipante de Guerreros 2020 al darse tremendo beso en los labios.

Esto sucedió mientras que ambos estaban en la pista de baile y los presentes gritaron "beso, beso", una y otra vez, hasta que sucedió, aunque a Wendy pareció no agradarle mucho la idea, pues en las primeras tres ocasiones ponía la mano entre sus labios para no tocarse, sin embargo, el peruano no desistió hasta que logró besar sus labios, dando un par de brincos de emoción cuando pasó, mientras que Guevara solamente se rió.

