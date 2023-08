WhatsApp: ¿Cómo ocultar un contacto sin necesidad de bloquearlo o eliminarlo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La aplicación de WhatsApp se ha convertido en una herramienta imprescindible para todos, pues representa una manera fácil de estar en contacto a través del teléfono celular vía mensajería instantánea, pero a veces la tecnología puede resultar complicada y generar muchas dudas al momento de tratar de resolver algún problema o cumplir con una necesidad en partícular debido a que puede que no se conozcan todas las funciones.

Una de las dudas frecuentes es la de conocer cómo puede ocultarse un contacto. En este caso es importante saber que la aplicación se sincroniza con nuestra agenda del teléfono y de esta manera agrega a los números que tenemos en nuestro equipo de forma automática por lo que si deseas no tener un número entre tu lista las opciones más comunes son eliminar el número de tu agenda o en dado caso utilizar la función de bloquear contacto existente en WhatsApp.

Créditos: Freepik

Pero si por alguna razón tu intención no es la de eliminar el número y solo quieres ocultarlo de la aplicación de WhatsApp hay una alternativa que podrá ayudar a solucionar el problema y en la cual no será necesario utilizar las funciones anteriores o descargar herramientas externas, pues solo tendrás que modificar un dato en tu agenda telefónica para poder resolver esta situación y así conservar el número que deseas ocultar.

Para esto solo será necesario ubicar el contacto en la agenda y editar el prefijo del número celular, con esto la aplicación de WhatsApp no podrá reconocerlo y por lo tanto ya no aparecerá ese usuario en la aplicación por lo que podrás conservar el número al tiempo que ya no estará disponible en la app y representa una forma fácil de poder volver a agregarlo en cualquier momento si se desea tenerlo nuevamente.

Créditos: Freepik

Cómo ocultar un contacto de Whatsapp paso a paso

Primero se debe abrir la aplicación de contactos del celular, misma que se encuentra en todos los equipos y que es fácilmente identificable ya que en la mayoría de las veces está representada con la silueta de una persona o el símbolo de un teléfono. Una vez en la aplicación de contactos se debe buscar el número de la persona que se desea ocultar en WhatsApp y presionar editar datos.

En el campo en el que se encuentra el número se debe identificar que comienza con un prefijo, en México es el +52, y será este número el que se deberá de borrar, dejando el símbolo '+' junto al resto de los números. Es decir que si se encuentra registrado como +52 555 555 55 la forma en la que debe de quedar sería +555 555 55. A continuación solo se deben guardar los cambios realizados y al corroborar en WhatsApp ya no aparecerá en la lista de contactos.

En caso de que se requiera que vuelva a aparecer el contacto oculto, solo deberá editarse nuevamente el contacto, esta vez se debe agregar el prefijo eliminado en la agenda y guardar el cambio. Una vez hecho esto se podrá corroborar en la aplicación de WhatsApp que el contacto aparecerá nuevamente y se podrá entablar conversación. De esta manera no es necesario eliminarlo o bloquearlo dentro de la aplicación.