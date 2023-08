Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta la famosa y muy polémica cantante del pop, Britney Spears, se encuentra en medio del escándalo, debido a que se ha dicho que a un año de haber llegado al altar, actualmente ya estaría separada del modelo de 29 años de edad, Sam Asghari, y esto habría sido de una de las peores maneras, pues se dice que habrían llegado a los golpes en una de sus fuertes peleas maritales.

Como se sabe, Britney y Sam se dieron el sí acepto ante al altar en una lujosa ceremonia en el mes de junio del 2022, y aunque los primeros meses todo parecía ir se maravilla, en el mes de mayo de este 2023 comenzaron a decir que la pareja ya estaría teniendo una severa crisis matrimonial, supuestamente ambos tendrían "peleas a gritos" y que aparentemente Asghare rara vez pasaría la noche en casa, hasta declararon que "tuvo contacto físico con Sam", ósea hubo golpes.

Pero, después de que esto saliera a la luz y se señalara que una vez más preocupada la salud mental de la intérprete de Hit Me Baby One More Time, Sam salió en su defensa y de forma contundente negó por completo que estuvieran pasando por esa crisis, señalando que: "Me pareció absolutamente repugnante para las personas que estaban en su vida cuando ella no tenía voz, fueron y contaron su historia como si fuera de ellos".

Y aunque esto dejaría en claro que todo en su matrimonio estaría de la mejor manera, ahora nuevamente el portal de noticias TMZ reportó que la pareja sí se encuentra pasando por más que una crisis, dado a que al parecer el modelo le habría reclamado a Britney que supuestamente le hubiera sido infiel, después de que se rumorara este tema, afirmando que ambos habrían tenido una feroz pelea por ello.

Por el momento dicha información se encuentra en calidad de especulaciones, pero eso no ha impedido que una supuesta fuente cercana a la pareja le dijera al mencionado portal de noticias estadounidense que: "Es solo cuestión de tiempo antes de que Sam solicite el divorcio", volviendo a asegurar que la pelea habrían llegado a lo físico además de la pelea a gritos y que este ya hasta se habría salido de su casa.

Cabe aclarar que lo antes mencionado hasta el momento permanece meramente como calidad de especulaciones, debido a que aunque el portal es confiable, la realidad es que la pareja no ha salido a dar un informe para confirmar o desmentir si se encuentran separados y cada uno ya viviendo por separado en proceso de hacer oficial su divorcio, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto.

