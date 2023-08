"Cerré mi corazón": Wendy Guevara rechaza a Nicola Porcella y en 'Hoy' da el triste motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente ha estado dando declaraciones sobre sus planes a futuro y los sentimentales, por lo que acaba de afirmar que rechaza una relación amorosa con el famoso actor y querido deportista peruano, Nicola Porcella, revelando en el programa Hoy el triste motivo detrás, afirmando que ella ya cerró su corazón.

Cómo es bien sabido, mientras que Guevara estuvo dentro de La Casa de los Famosos México, tanto en el interior como en el exterior se le shippeo con el famoso deportista de origen peruano, incluso nació el Wencola por los momentos que vivieron dentro, pues al comienzo la influencer se mostró interesada en él, aunque conforme pasaba el tiempo y él se interesaba más, ella parecía menos interesada y cada vez más decía que no quería nada.

Pero, pese a esta supuesta negativa por su parte para tener una relación sentimental, se le ha seguido viendo muy cercana al actor, pues incluso después de haber salido del reconocido y famoso reality show proveniente de Telemundo, ambos se han dado más de un beso ante las cámaras y en la fiesta de Galilea Montijo se les captó bailando y perreando juntos olvidándose de todos los demás.

Wendy Guevara. Internet

Y aunque todo esto podría significar que sí estarían buscando formar una relación sentimental, a través de una entrevista del matutino de Televisa, Guevara dejó muy en claro que ella ya pasó página y que no va a ponerse de novia ni con Porcella o nadie más, dejando a más de uno sorprendido y a sus tan apasionados fans tristes, dados a que ellos siguen apoyando al team Wencola por completo.

Ante esto, la famosa influencer señaló que el verdadero motivo por el que no aceptará al exintegrante de Guerreros 2022, es porque por el momento tiene cerrado su corazón y no quiere estar con nadie, y al momento de las razones detrás de esa decisión, la famosa celebridad señaló que era porque estaban en busca de su premio de cuatro millones de pesos y ya no por ser solamente ella, soltando una risa divertida.

De igual forma, volvió a agradecer al público que empatizó con ella, que se sintió identificada y que le gustó su forma de ser, por apoyarla a lo largo de esos 71 días alejada de todo el mundo exterior, destacando que fue gracias a todos ellos que ahora estaba ahí, resaltando una vez más lo afortunada que se sentía por todo lo que estaba viviendo en esos momentos y lo que no se esperaba lograr.

