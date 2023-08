El 'Team Infierno' confirma gira por varios estados de la República Mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las sorpresas para los fanáticos de La Casa de los Famosos México no paran, pues después de que Wendy Guevara resultara ganadora del premio de cuatro millones de pesos, los que integraron el 'Team Infierno' quieren seguir con la euforia y se encuentran cocinando nuevos proyectos para agradecer al público que los llevo hasta la cima.

Tal como ya lo habían planeado dentro de las grabaciones quieren conectar con la gente, así que en exclusiva con Pablo Chagra anunciaron que realizarán una gira en la que recorrerán varios estados de la República Mexicana, así que todavía les falta mucho qué hacer y sus fans podrán tenerlos de frente, así como realizar algunas dinámicas con ellos.

Wendy Guevara, Sergio Mayer, Nicola Porcella y Poncho de Nigris son los que están incluidos, únicamente Apio Quijano no estará en la gira, aunque no se descarta que se una como invitado en alguna de las fechas, pues el cantante tiene su propia agenda con Kabah y sería complicado ajustarse a sus espacios.

Es la gira del agradecimiento para acercarnos a todo ese público maravilloso que nos dio siempre su apoyo. Es lo menos que podemos hacer para retribuir el cariño y muchas gracias nos veremos pronto", comentó Sergio Mayer.

No obstante, por ahora todavía no se han revelado las fechas y los lugares que estarán visitando, así que será cuestión de estar al pendiente de sus redes sociales para estar al tanto de los detalles de lo que será 'La Ruta del Infierno', donde seguramente estarán compartiendo sus anécdotas y realizando algunas dinámicas, así como firmas de autógrafos.

¡El show no termina! Estrenan 'La Casa: El After'

La gira no será el único proyecto, todavía falta un programa oficial que se transmitirá por la plataforma de Vix llamado La Casa: El After, donde se volverán a reunir todos los integrantes que formaron parte del proyecto, es decir, también el 'Team Cielo' y podrán decirse de frente todo lo que no pudieron.

CAPTURA DE PANTALLA

El estreno será el próximo 20 de agosto por Vix Premium y en el catálogo describen como un show que los famosos nunca van a olvidar, razón por la que se tienen grandes expectativas, aunque no se sabe qué es lo que estarán haciendo y si se trata de un unitario o un conjunto de programas, pero lo que es un hecho es que todos los habitantes tienen todavía muchos proyectos juntos, así como individuales.

Fuente: Tribuna