"Es muy celosa": José Manuel Figueroa habla de su relación con Marie Claire Harp

Ciudad de México.- Tras la participación de Marie Claire Harp en La Casa de los Famosos México volvieron a circular rumores acerca de una presunta infidelidad de parte de su prometido José Manuel Figueroa, quien decidió romper el silencio y frente a las cámaras de Sale el Sol dejó en claro que su corazón le pertenece a la venezolana.

Cabe recordar que no es la primera vez que surgen rumores de este tipo, pues incluso hace unos meses se dijo que se habían separado y que incluso la modelo le había vaciado el departamento en venganza, información que aclararon fue falsa, aunque reconocieron que se habían dado un tiempo para reflexionar sobre algunas cuestiones que venían atravesando.

El cantante destacó que a pesar de que pocos les auguraban futuro por la diferencia de edades, ambos han logrado compaginarse y tienen una relación estable: "Pese a los pronósticos que había de ese fracaso rotundo llevamos 2 años y 3 meses juntos, entonces ya me aguanto mucho Marie Claire y la verdad es que no soy una persona fácil de tratar, mi carácter es muy difícil, tengo mis mañas, mis tocs".

José Manuel Figueroa reconoce que su relación siempre ha estado en el ojo del huracán y cree que se han aprovechado de los celos de Marie, pero es algo que ambos han hablado en variadas ocasiones: "Es muy celosa y creo que por eso lo hacen, le he dicho que tiene que crear una barrera más gruesa y guardarse cosas, porque si no terminan usándola en contra".

Si algo tiene el hijo del 'Poeta del Pueblo' es que es un amante de las mujeres y, a pesar de que se encuentra comprometido eso no limita a apreciar la belleza: "Estoy enamorado pero no capado y de repente veo mujeres hermosas y cuando llego a poner un like o pasa o un monumento a mi lado viene un codazo y es normal".

De este modo, el mayor de la dinastía Figueroa derrumbó las especulaciones, así que los planes de boda se mantienen en pie, por lo que si todo marcha en orden será a finales de año cuando llegue al altar de la mano de Marie Claire, a quien le tiene tanta confianza que incluso accedió a darle sus contraseñas del celular, así que asegura que no hay forma de que pueda estarla engañando.

Fue en abril cuando la pareja de celebridades se comprometió y de acuerdo a los pocos detalles que han revelado su enlace nupcial sería un evento muy íntimo, al que únicamente acudirán familiares y personas allegadas, además de que uno de los ranchos de Joan Sebastián podría ser la cede.

Fuente: Tribuna