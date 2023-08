Esposa de Bruce Willis da desgarrador testimonio sobre la incurable enfermedad del actor

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y reconocido exmodelo, Emma Heming, recientemente empleó sus redes sociales para hablar sobre la incurable enfermedad que padece su esposo, el famoso y muy querido actor, Bruce Willis, cautivando a sus millones de seguidores al sincerarse con un desgarrador testimonio sobre como es que toda la familia se encuentra enfrentando esta complicada situación que viven.

Como se recordará, hace un año que Emma junto a las cinco hijas de Bruce y su exesposa, Demi Moore, anunciaron que el reconocido actor lamentablemente fue diagnosticado con afasia, una demencia frontotemporal que lamentablemente no tiene cura y que le impide tener una comunicación eficaz, pues le afecta el habla, la gesticulación y la memoria, por lo que su carrera en el mundo del espectáculo se terminó y todas señalaron que se unieron como familia para apoyarlo y apoyarse en el camino.

Sin duda ver unidas a la expareja de Willis y la actual esposa, apoyándose hombro a hombro para sobrellevar la enfermedad y darle la mejor calidad de vida al actor de Hollywood ha sido sorprendente, pero, pese a todos sus esfuerzos y la armonía que llevan, Emma acaba de emplear sus redes sociales para demostrar que aún con todo eso los días son difíciles y ha sido complicado el adaptarse a esta nueva etapa.

Emma con su madre, suegra las hijas de Bruce y Demi. Internet

A través de un video en Instagram, Heming declaró que estaba pidiendo a los cuidadores de personas con problemas como la demencia, alzheimer y más, envíen sus imágenes, pues señala que para ella es importante ver todo el bien que se hace y dejar de pensar en las cosas que parecen pesimistas, destacando que a veces todos podrían pensar que la están pasando de lo mejor pero que no es así, pero que todas se esfuerzan para dar lo mejor, que ella hace un esfuerzo casa día por ella, por sus dos hijas y por Bruce, para salir adelante porque a él eso le gustaría.

Ante este hecho recalcó que: "No estoy bien. Pero tengo que dar un paso adelante por mi bien y el de mi familia, porque una vez más, cuando no nos estamos cuidando a nosotros mismos, no podemos cuidar a alguien a quien amamos, así que es muy importante", declarando que no es fácil esforzarse para conseguir el mejor resultado, afirmando que al pedir esas imágenes lo hacen porque así buscaran algo hermoso de ese día que puede estar siendo estresante o difícil y eso traerá felicidad, como se la da a ella al verlas.

Para concluir, la esposa del actor de Duro de Matar quiso resaltar que: "Cuando no nos estamos cuidando a nosotros mismos, no somos buenos para la gente a la que amamos y con la que queremos estar y cuidar", que ella no sabe una formula para que todo sea más fácil y solo quiere ser un apoyo para las personas que pasan por lo mismo o algo similar, señalando que: "Sus fotografías, palabras de apoyo y amor por mí y mi familia se sienten. Honestamente, gracias, esto ayuda".

Emma habla de la enfermedad de Bruce. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui