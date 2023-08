Estuvo preso: Actor de TV Azteca confirma veto de 19 años en Televisa por esta dura razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de las telenovelas, quien acaba de arrancar proyecto en TV Azteca, sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que por fin confesó cuál es la razón por la que acabó vetado de Televisa y la fecha lleva 19 años sin trabajar con ellos. Se trata del talentoso Mauricio Islas, quien desde 2004 dejó de ser exclusivo de la empresa de San Ángel y posteriormente fue congelado.

El intérprete originario de la CDMX debutó en el Canal de Las Estrellas desde 1992 participando en entrañables melodramas como Pobre niña rica, Mi querida Isabel, Mi destino eres tú, Primer amor a 1000 x hora, Amor gitano, El manantial y Amor real; en varias de ellas actuó con la retirada Adela Noriega. Sin embargo, tuvo un fuerte conflicto legal con la televisora al renunciar a su contrato de exclusividad y firmar con Telemundo en el 2004.

Desafortunadamente, su carrera en la televisora de Estados Unidos no despuntó debido a un fuerte escándalo en el que estuvo involucrado. Resulta que mientras filmaba una novela, fue acusado de abuso en contra de Génesis Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez 'El Puma', pues se rumoró que eran pareja pese a que ella tenía 17 años y él superaba los 30. Por esta situación, Mauricio estuvo preso pero luego recuperó la libertad.

Recientemente Islas fue cuestionado sobre porqué no ha regresado a Televisa pese a que comenzó su carrera con ellos y así respondió: "Yo me siento familia Azteca, me ha tocado irme a Telemundo, estar fuera, porque en Televisa pues nomás no, allá no creo que regresemos todavía, mientras siga acá, yo creo que sí estoy vetado". Y sobre las posibles razones de este congelamiento, el actor mexicano dijo:

No creo que tenga qué ver mi talento, tiene qué ver un tema de egos. Es una empresa que toma sus decisiones y yo respeto".

Mauricio finalmente reiteró que él no tiene ningún inconveniente en participar en un proyecto de Las Estrellas, pues incluso varios productores lo han llamado, pero no lo contratan: "A mí me han hablado Carla Estrada, Juan Osorio, productores me han llamado y no se han concretado por alguna otra razón que yo respeto", expresó.

