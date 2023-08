Gustavo Munguía lamenta triunfo de Wendy en 'LCDLF' en VIDEO y todo Twitter lo destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gustavo Munguía, famoso actor y comediante de Televisa, se ha vuelto blanco de fuertes críticas y comentarios negativos en las redes sociales luego de que se volviera viral un video en el que habla del reciente triunfo de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos. El también conductor ha sido tachado de transfóbico ya que lo acusan de hacer un muy mal chiste acerca de la comunidad LGBT+.

Recientemente el histrión estuvo en la presentación de la segunda temporada de Tal Para Cual, cuyo productor de la serie, Reynaldo López, grabó un video mientras él hacía un chiste y lo compartió a través de Twitter: "Tengo un berrinche, no sé si ustedes vieron La Casa de los Famosos y ganó la Wendy, que dicen que tiene palanca, palancota, bueno... eso dicen", expresó usando su personaje de 'Paul Yester'.

El video de Gustavo de inmediato acumuló decenas de reproducciones y también comentarios, sin embargo, en su mayoría eran de críticas para el actor de proyectos como La Hora Pico, El Privilegio de Mandar y La Cantina del Tunclo, pues a muchos no les gustó su 'chiste'. Internautas apuntaron a que gracias a este tipo de comedia, muchos se sienten con la capacidad de hacer burlas y denigrar a la comunidad LGTBQ+ como si fuera algo normal.

Por su parte, otro internauta apuntó a que Wendy abrió una enorme posibilidad en la televisión para que haya una nueva representación de la comunidad: "Este personaje fue la única 'representación' con la que yo crecí, solo una burla y un chiste para ellos y sus televidentes". En tanto que otros tuiteros pidieron a Munguía que ya piense en el retiro: "La falta de talento evidente para alguien ya arcaico en este tenor".

Después de los comentarios que hizo el actor, los memes tampoco se hicieron esperar, sobre todo porque muchos resaltaban que su chiste "no dio risa". Cabe resaltar que horas antes de ser destrozado por los internautas, Gustavo hizo una contundente declaración en contra de sus detractores, a quienes señaló de pertenecer a la 'generación de cristal': "Con esta generación de cristal ha sido problemático como escritor, dices 'esto no, esto no se puede, mejor no'".

Asimismo, el también escritor precisó que él jamás ha querido ofender a la comunidad con su personaje y dijo que por el contrario, ha ayudado a la aceptación de los gays: "En el caso de 'Paul Yester' yo he tenido la oportunidad de ser homenajeado, es la generación de tontos y la generación que piensa correctamente, el personaje sí ha abierto este camino de ser aceptado".

