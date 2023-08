Hijos de Talina Fernández revelan en 'Hoy' que cancelan venta de casa por triste motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi dos meses de la muerte de la querida actriz y famosa presentadora, Talina Fernández, sus dos hijos, Pato Levy y Coco Levy, acaban de presentar una entrevista en exclusiva para el programa Hoy en el que acaban de anunciar que se cancela la venta de la casa de la respetada 'Dama del Buen Decir', señalando que el triste motivo es que aún faltan definir varias cosas sobre el testamento.

Como se recordara, el mundo del espectáculo se estremeció por completo ante la confirmación de que la expresentadora de Sale el Sol por desgracia había fallecido a los 78 años de edad a causa de una Leucemia terminal que le habían detectado apenas hace un par de meses, declarando que todo fue muy rápido, pero que afortunadamente la querida celebridad tuvo la fuerza para dejar todo en orden antes de partir.

Pero, pese a que Talina tuvo una gran carrera dentro de Televisa y otras empresas, debido a severos problemas de salud quedó en la ruina y desde hacía años que vivía al día, por lo que a poco de este lamentable fallecimiento, tanto Coco como Pato han revelado que la familia no la ha pasado para nada bien y no atraviesa por los mejores de los momentos a nivel económico, dado a que señaló que no solo heredó los bienes de su madre, sino que también lo hizo con sus deudas.

Talina con Coco, Pato y Mariana Levy. Internet

Es por ese motivo que los herederos de su herencia habían acordado vender una de las casas de la querida exparticipante de MasterChef Celebrity, junto a todo lo que hay en el interior al mejor postor, pero lamentablemente estos planes han sido puesto en pausa por un terrible motivo, y esto lo confirmaron ambos hermanos desde el interior de la casa de Fernández en exclusiva para el famoso programa.

Ante las cámaras del programa producido por Andrea Rodríguez, Coco y Pato señalaron que todo estaba en regla en el testamento de su madre y cada cosa se ha cumplido, pero por el momento no pueden vender la casa aunque todo se está dando en el mejor de los acuerdos, dado a que se debe hacer una lectura oficial y para ello faltan varias semanas, además de declarar que han tenido unos pequeños problemas para ponerla en el mercado.

Por ese motivo ambos decidieron mostrar un poco de lo que fue el hogar de la gran 'Dama del Buen Decir', expresando que la extrañaban mucho y le hicieron su propio altar al interior para poder ir cada día a recordarla y así sentirse cerca de ella, mostrando los objetos con un valor emocional muy importante para ella y el resto de la familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui