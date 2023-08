Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Luis Ángel 'El Flaco', recientemente acaba de reaparecer destrozado a través de sus redes sociales, para dar una devastadora noticia sobre el lamentable deceso de su hija, María Fernanda, la cual se ahogó en Mazatlán después de haber ido a nadar ebria en la madrugada, conmoviendo a todo el mundo del espectáculo.

Con tan solo 21 años de edad, el pasado lunes 14 de agosto se anunció la muerte de la joven hija del cantante, quien a través de su cuenta de Instagram reapareció con el mensaje: "Estimados amigos, familiares y amigos de la prensa, con profunda tristeza quiero comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda", ante esto, 'El Flaco' expresó que: "Es el dolor más grande que uno puede sentir, agradezco los mensajes de apoyo".

El terrible motivo de tan inesperado deceso fue el hecho de que se ahogó en la playa llamada Cerritos, que se encuentra ubicada en la zona de el Estero del Yugo, alrededor de las 05:30 horas de la mañana del pasado lunes 14 de agosto, a lo que en Sale el Sol declararon que presuntamente habría sido porque ella y unos amigos estaban pasados de copas, y aunque lo manejaron como algo extraoficial, recientemente el intérprete de Mi Último Deseo acaba de confirmarlo.

'El Flaco' y María Fernanda. Internet

Dos días han pasado de la desgarradora noticia y en redes sociales a 'El Flaco' le siguen llegando mensajes de consuelo y por ello es que una vez más decidió emplear sus redes sociales para hablar de su dolor, afirmando que: "Quisieras gritar, llorar, quisieras enterrarte. Quisieras que te hubiera pasado a ti, pero no es así", por lo que señaló que ahora tomaba las redes sociales para aconsejar a los jóvenes que pensaran mejor las cosas antes de cometer locuras.

Ante esto, expresó que su hija tenía mucho por delante con muchos planes y que: "Era una chica hermosa, con muchas aspiraciones, con ganas de comerse al mundo. Mi hija tomó una decisión equivocada... No las vio, no las vio (banderas de advertencia) y no pudo salir", señalando que no podía con el dolor que sentía, así que les aconsejó a los jóvenes que midan los peligros, pues cuando ellos se van: "Dejan un vacío bien cabr... que no sé cuánto tiempo va a durar para entender lo que está pasando".

Finalmente, el cantante mostró su agradecimiento por las palabras de amor y consuelo de celebridades como Lupillo Rivera, expresando: "Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Muchas gracias por este respeto, el tacto con el que trataron la nota todos. Mis amigos de los que he recibido mensajes, muchas gracias(...)a todo el gremio, gracias", para después despedirse.

Fuente: Tribuna del Yaqui