Luis Miguel detiene show a medio concierto y hace lo impensable; Argentina queda en shock

Buenos Aires, Argentina.- Una vez más el reconocido y muy querido cantante, Luis Miguel, se encuentra en boca de todos, debido a que hace un par de horas que dejó en completo shock a sus millones de fans en Argentina, dado a que detuvo su show en medio de su concierto en dicho país, dado a que hizo lo impensable ante la vista de miles de asistentes al bajar del escenario por este importante motivo.

El denominado 'Sol de México' tiene casi un mes que ya se encuentra de regreso sobre los escenarios, después de casi cinco años lejos de ellos por un problema en su oído, y desde el primer momento en que esta gira se hizo oficial, en las redes sociales su nombre ha estado acaparando cada titular todos los días, desde la venta sold out en varias partes hasta los presuntos dobles que se presentan a cantar por él según sus fans.

Y ahora, una vez más sus millones de seguidores acaban de ponerlo en el centro de la polémica, pero no por supuestamente descubrir otro doble o que podría estar enfrentando problemas de salud como se cree, sino por el hecho de que acaban de viralizar el momento en el que el intérprete de La Incondicional realizó una acción completamente inesperada, dejando a todos con la boca abierta.

Luis Miguel.

Esto debido a que mientras que el creador de grandes éxitos como Cuando Calienta el Sol, en medio de una canción paró todo el espectáculo, por lo que todos los presentes sacaron sus celulares para grabar el momento sin saber que pasaba, pues este de la nada decidió bajar y se acercó a una mujer que estaba en primera fila viendo su concierto, llamando la atención por este gesto poco común en él.

La mujer era nada más y nada menos que Mirtha Legrand, una famosa presentadora y actriz de 96 años de origen Argentino, la cual en Sale el Sol explicaron es como la Silvia Pinal de Argentina, misma que es una gran fan de 'Luismi', así que fue como una invitada especial y por ese motivo él decidió bajar a saludarla con una calidez que sorprendió a todos, dado a que no suele ser muy afectivo en público.

En el video compartido en redes sociales se puede ver como el ex de Aracely Arámbula se acerca a Legrand y con mucho cuidado toma se inclina para dejar un beso en cada mejilla, sostener sus brazos entre sus manos y hablar unos cuantos segundos, conversación que no se alcanza a escuchar, pero que enloqueció a todos lo presentes que no dejaban de gritar emocionados y aplaudir por la tierna escena.

Fuente: Tribuna del Yaqui