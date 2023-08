Marcela Mistral rompe el silencio acerca de la presunta infidelidad de Poncho de Nigris

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poncho de Nigris se encuentra disfrutando de su libertad luego de casi tres meses de encierro en La Casa de los Famosos México, aunque nuevamente se encuentra en medio de la polémica, pues se le acusa de haberle sido infiel a su esposa, quien ya reaccionó ante los intensos señalamientos.

Todo se desató cuando el regiomontano escuchó a Fer Corona cantándole a Wendy Guevara a las afueras del inmueble donde grababan, lo cual lo hizo recordar que estuvieron juntos en algún momento en un reality, tiempo en el que salía con Isis Serrath, aunque dijo no recordar su nombre y se refirió a ella como una chica de una peculiar nariz, además de que lanzó comentarios desafortunados sobre su aspecto físico.

Tal como era de esperarse sus palabras causaron ámpula en la actriz, quien no tardó en reaccionar y desde sus redes sociales mostró su repudio hacia él: "Qué decepción lo que acabas de decir de mi por tus impulsos Poncho de Nigirs. Yo apoyándote acá afuera y resulta que tu ni te acuerdas de mi nombre", además dejó entrever que después de su romance hubo algo más y tendría pruebas: "Di que soy buena persona y no subo los audios que me mandaste por respeto a Marcela. ¡Bendiciones, porque las vas a necesitar!", escribió.

Las redes sociales se incendiaron y esperaban alguna respuesta ante la amenaza, pero 'La Musa' se mostró prudente y no le dio replica en ningún momento a la exintegrante de Enamorándonos, pero en una reciente entrevista rompió el silencio y destacó que ni siquiera la conoce, por lo que sus palabras no podrían afectarle.

No sé quién es y aquí todo el mundo se quiere colgar, vámonos a la porra. Cuando eres famoso todo el mundo se cuelga, pero nosotros estamos entro nivel", aseguró Marcela.

Por su parte, Poncho subió unas historias a su Instagram que para muchos fue una indirecta hacia Serrath, pues se presumió junto a su esposa y se desvivió en destacar que es la buena y la única, mientras Marce lo abrazaba y cerró con un beso en la mejilla, dejando en evidencia que no les afecta lo que puedan decir.

Isis Serrath ya no ha vuelto a mencionar el tema ni ha expuesto las supuestas pruebas, por lo que no hay manera de comprobar que De Nigris le fue infiel a su mujer, además de que parece que este comentario no logró ni siquiera desestabilizarlos e incluso Marcela bromeó diciendo que en cuanto lleguen a casa le dará un acalorado recibimiento con el que le piensa dejar la espalda lastimada.

Fuente: Tribuna