"Ni modo": Wendy responde a críticas por 'desinvitar' a Paola de fiesta y volver con Marlon

Ciudad de México.- La polémica influencer Wendy Guevara no ha parado de generar controversia luego de alzarse como ganadora del reality La Casa de los Famosos México. Recientemente la originaria de León fue señalada por presuntamente hacer un desaire a su amiga Paola Suárez quien no pudo asistir a la fiesta que Galilea Montijo ofreció en honor a los integrantes de la primera temporada del reality, pues aparentemente no le enviaron la dirección.

Luego de que Paolita contó en sus redes sociales a través de un en vivo que ni los organizadores del evento ni la propia Wendy le enviaron la ubicación del evento, ahora es la empresaria rubia quien respondió a este mal entendido: "Es que le mandaron la dirección por escrito y quería ella la ubicación, y no era mi fiesta, o sea, Gali nos invitó a todos", explicó ante las cámaras de Edén Dorantes, mientras salía de las instalaciones de Televisa.

Y tras haber recibido comentarios de que perdió la humildad por haber despreciado a su amiga, Wendy señaló que ella solo era una invitada más a esta fiesta, debido a que ella ni tiempo tuvo para planear lo que ocurriría en el evento: "Yo te voy a decir algo, salí del foro (el lunes 14 de agosto) a las 2 de la madrugada... yo no fui la organizadora de la fiesta", precisó, de acuerdo a información recogida por Agencia México.

Posteriormente, Wendy no pudo quedarse callada ante los comentarios de los reporteros con respecto a que algunos de sus seguidores no apoyan su amistad con Marlon Colmenarez, por lo que, al escuchar los primeros mensajes de la prensa al respecto, solo dijo: "Pues ni modo, no importa porque la vida es corta". Hay que recordar que la influencer ya dejó claro que su relación con Nicola Porcella nunca será.

Tras ganar el reality que se transmitió por Vix+, Wendy se encuentra viviendo un excelente momento laboral, pues según la periodista Maxine Woodside, la televisora de San Ángel le ofreció un contrato exclusivo a la influencer: "Televisa le dio 3 años de exclusividad, Juan Osorio la quiere para su novela y yo creo que Wendy debe aprovechar este boom. Wendy tiene que aprovechar lo que le están ofreciendo, tiene que darle bienvenida", señaló la periodista.

Pero esto no sería todo lo que Guevara ha obtenido tras su participación en LCDLFM, pues la periodista Vicky López reveló en Todo para la mujer que también recibió la propuesta para ser conductora estelar en un programa para el Canal 5. Por último, Maxine reveló que los shows de Wendy Guevara ahora se venden por la cantidad de entre 250 mil y 500 mil pesos, suma considerablemente más elevada a la de antes de su ingreso al reality show, pues estaban en 50 mil pesos.

