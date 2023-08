Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 30 años formando parte de los éxitos más reconocidos de Televisa, el famoso galán y deportista, Gabriel Soto, acaba de revelar que debe de decirle adiós a la que ha sido su casa toda su carrera, pues en una entrevista confirmó que se retira de las novelas por una temporada aparentemente larga, señalando que hay una terrible razón detrás de esta decisión que no puede aplazar.

Desde hace casi 30 años que Soto se encuentra siendo uno de los galanes de novelas más reconocidos dentro de la empresa San Ángel, en la cual debutó en el año de 1996 al formar parte del melodrama Mi Querida Isabel, tras lo que siguió formando parte de diferentes proyectos como actor secundario hasta que llegó su oportunidad de protagonista en novelas como Las Vías del Amor, Mi Marido tiene Más Familia, Mi Camino es Amarte, entre muchas otras más.

Actualmente es de los principales en la novela Vencer la Culpa, siendo su cuarta novela consecutiva en los últimos 12 meses, pero, tal parece que esta va a ser la última del querido actor, al menor por un tiempo, debido a que el famoso actor acaba de anunciar que una vez que acaben las grabaciones de esta va a tomarse un tiempo fuera de los sus foros y no aceptara papeles en un futuro cercano.

Gabriel Soto. Internet

Soto en una entrevista con El Gordo y La Flaca reveló que en sus últimos estudios médicos salió que tenía unas complicaciones inesperadas en su salud, por lo que debía de estar en un tratamiento extenso y especial para tratarlo, confesando que: "Traigo dos hernias en dos cervicales, entonces estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y de muchas cosas para evitarme una cirugía", y aunque no es de gravedad quiere evitar complicaciones.

Ante este hecho, el prometido de Irina Baeva dejó en claro que no quiere someterse a una cirugía pues: "Digamos que fácil y sencilla no es, tengo toda la fe que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y con el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto", señalando que el reposo es parte fundamental para una recuperación completa y así no complicar las cosas.

Finalmente, el galán de novelas mencionó que los tomaría como unas vacaciones dado a que: "No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni de Año Nuevo ni nada, entonces ahora sí necesito dedicarme a mí; a mi salud primero que nada, ahora sí que a todo lo que conlleva mi vida", declarando que: "ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada".

Gabriel deja las novelas. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui