Wencola termina tras 'LCDLF': Nicola Porcella y Wendy Guevara desmienten gira por México

Ciudad de México.- Después de tantos rumores se ha confirmado que el Wencola termina después de que concluyera La Casa de los Famosos México, debido a que recientemente el famoso actor y deportista de origen peruano, Nicola Porcella, y la reconocida y querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, acaban de desmentir su gira por todo México, como se informó antes de la final de dicho reality show.

Como se sabe el tan famoso Wencola nació dentro del afamado reality proveniente de Telemundo, pues desde el primer día de la emisión, Guevara se mostró interesada amorosamente al actor, y poco a poco la química y complicidad entre ellos fue creciendo, tanto que él se declaró pansexual y en más de una ocasión le dijo a Wendy que se iban a casar, aunque ella afirmó que ya no estaba interesada pues le gustan los hombres más perros.

Pero, mientras que ellos seguían dentro de la emisión de 24 horas, al exterior una de las mejores amigas de Wendy, Paola Suárez, afirmó que los representantes de la originaria de León y el de Lima, Perú, habían hablado para que ambos hicieran una gira juntos tras salir, incluso el vidente Ramsés confirmó que sí trabajarían juntos, señalando que: "Sí, señores, Wendy y Nicola se van a comprometer o van a dar un siguiente paso. Va a ser como un reality, ellos van a hacer un reality fuera de la casa. Esta parejita va a dar mucho de qué hablar".

Es por este hecho que cuando por una llamada se enlazaron a De Primera Mano, no pudieron evitar cuestionarles sobre este hecho, a lo que Wendy sorprendida dijo que no sabía, señalando que: "La verdad no hemos hablado nada de eso", agregando con su usual sentido del humor la pregunta: "¿y tú Nicola... o ya me andas vendiendo sin mi consentimiento?", haciendo reír con su sentido del humor con el que señaló que se seguro Sergio Mayer ya estaba haciendo planes por todos.

Por su parte, el exintegrante de Guerreros 2020 también negó que ya estuviera una gira de ambos planeada, afirmando que: "No hemos hablado de fechas, ni nada. Creo que cada uno sabe en qué se desempeña, tengo cuatro novelas, he conducido muchos programas en Perú, no se me ha abierto la oportunidad pero espero se me abra para demostrar lo que he podido hacer en mi país, México ya es mi país".

Finalmente sobre hacer una gira con Wendy y el resto del team 'Infierno', el deportista declaró que: "Yo no estoy enterado de nada, estoy siendo totalmente honesto, no me han dicho ahorita", aunque resaltó que sí le "encantaría hacer una gira con todo este hermoso grupo de amigos que tengo pero estoy claro y no, hasta ahora no sé nada", dejando en claro que en unos días más podrían hablar con mayor información.

