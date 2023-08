Wendy Guevara recuerda la difícil vida que tuvo antes de conocer el éxito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Wendy Guevara ha acaparado titulares por su exitoso paso en el reality de Televisa, La Casa de los Famosos México, donde logró salir victoriosa con el primer lugar de la temporada, pero antes de que saltara a la fama tuvo que enfrentarse a situaciones sumamente adversas que la convirtieron en la mujer empoderada que es hoy día.

Fue en un especial para Unicable, donde la influencer hizo un recorrido desde su infancia, donde confiesa tuvo que lidiar con las adicciones de su padre y con su rechazó, quien no aceptaba ver que desde su corta edad mostraba sus preferencias sexuales: "Mi niñez fue demasiado dura, mi papá fue drogadicto y alcohólico, eso hacía que me golpeara y dijera que no era su hijo, porque decía que no tenía hijos así como soy".

También, recordó que a sus escasos 11 años fue víctima de abuso sexual de parte de un joven mayor de edad, hecho que hizo reflexionar a su familia que todo el tiempo estuvo recibiendo maltratos por el simple hecho de ser diferente: "Siempre hay burlas de la gente, la gente te discrimina y se burla de ti por tu manera de ser".

Wendy recuerda que fue en su juventud cuando decidió travestirse y lo hacía desde hoteles que rentaba y salía de antro realizada, pues sentía que realmente era plena viéndose como mujer y no como el chico reprimido que siempre estaba en su casa, aunque cuando su familia la vio fue un duro golpe para ellos por las burlas que recibían de la gente y de parte de tíos.

La estrella de las redes sociales reconoce que en su adolescencia se volvió muy agresiva como una forma de protegerse de todos los ataques que recibía, así que cualquier cosa quería solucionarla a golpes: "Por mi culpa la gente se burlaba de mi hermano y le decían cosas de que era gay, entonces siempre eran golpes de mi papá".

Por esta razón Wendy Guevara hizo un llamado a todas las familias para que escuchen y acepten a sus hijos: "Déjenos ser felices, si nos gusta una persona del mismo sexo no es una enfermedad, así nacimos y amamos igual que todos", expresó la lideresa de 'Las Perdidas'.

Afortunadamente, el tiempo hizo comprender a su familia que no podían cambiarla y decidieron aceptarla tal cual es, así que la depresión con la que vivía por los comentarios de odio que le lanzaban quedaron de lado, pues para Wendy tener el respaldo de su familia es todo y después de lo rudo que llegó a ser con ella su papá, logró superar sus vicios y ahora mantienen una estrecha relación.

